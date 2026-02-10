Γιώργος Ντάβλας: Η φιλία του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Για τη μακρά διαδρομή του στον χώρο των δημοσίων σχέσεων και τις γνωριμίες του με πρόσωπα διεθνούς βεληνεκούς, ανάμεσα στις οποίες ξεχώρισε τη στενή φιλία που ανέπτυξε με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» ο Πατρινός Γιώργος Ντάβλας, ο οποίος αναφέρθηκε και ένα απρόσμενο και άκρως χιουμοριστικό περιστατικό με τον Ηλία Ψινάκη στο Λονδίνο.

Αναφερόμενος στον χαρακτήρα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο Γιώργος Ντάβλας τόνισε, ότι ήταν ένας απλός άνθρωπος, χωρίς διάθεση για τυπικότητες και πρωτόκολλα, σημειώνοντας πως η σχέση τους εξελίχθηκε σε ειλικρινή φιλία. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η αναφορά στην τελευταία φορά που συναντήθηκαν, μόλις έναν μήνα πριν τον θάνατό της. Όπως αποκάλυψε, είχαν βρεθεί στη Μονεμβασιά: «Βρέθηκα με την Νταϊάνα και ένα μήνα πριν πεθάνει στην Μονεμβασιά. Όταν πέθανε τέλος Αυγούστου, εμείς είχαμε ραντεβού για να φάμε στις 4 Σεπτεμβρίου. Μου είχε υποσχεθεί, ότι θα έρθει στη Μεγάλη Βρετανία για να κάνει ένα μεγάλο φιλανθρωπικό κάλεσμα για το AIDS».

Στη συνέχεια, ο γνωστός PR Manager μίλησε για το πρόσωπο που στάθηκε καθοριστικό ώστε να γνωρίσει την πριγκίπισσα Νταϊάνα, τη Χρυσάνθη Λαιμού. Όπως εξήγησε, τη γνώρισε όταν εργαζόταν ως σερβιτόρος στην Αίγλη Ζαππείου, ύστερα από προτροπή της Μαρίας Χατζηνάσιου. «Ένα βράδυ, δούλευα πάλι στον Ραπτάκη, ήρθε ο Αγά Χαν, ο βασιλιάς με την σύζυγό του. Μου ζήτησαν να κάτσω μαζί τους. Τότε χτύπησε το σταθερό τηλέφωνο και μου είπαν, ότι με ζητάει η κυρία Λαιμού. Πάω στο σταθερό και μου λέει η Χρυσάνθη Λαιμού, πως αύριο θα έρθει η πριγκίπισσα Νταϊάνα στην Ελλάδα, γιατί πέθανε ένα παιδί και θα πάμε στη Χαλκίδα. “Θέλω να με συνοδεύσεις και μαζί να συνοδεύσουμε την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Ένα πράγμα σου ζητάω, να μην φωνάξεις κανάλια”. Τι ήταν να μου το πει; Τα φώναξα όλα. Ό,τι υπήρχε. Όμως, μετά από δύο με τρία χρόνια που το συζητήσαμε με την Λαιμού, μου είπε πως έκανα καλά τότε, γιατί έπρεπε να βγει για το προφίλ της Νταϊάνα, ότι πήγε στην κηδεία. Εκείνη μου το ζήτησε από φόβο, για να μην παρεξηγηθεί η Νταϊάνα. Εκ των υστέρων κατάλαβε, ότι αυτό που έκανα, ήταν σωστό» θυμήθηκε ο Γιώργος Ντάβλας.

Όταν οι παρουσιαστές του ζήτησαν να χαρακτηρίσει την πριγκίπισα Νταϊάνα, ο Γιώργος Ντάβλας την αποκάλεσε σταρ. «Ήταν σταρ. Θα έμπαινε σε αυτό το στούντιο και ακόμα και 500 άτομα να ήταν στο χώρο, την καταλάβαινες, ότι κάποια είναι. Δεν μας νοιάζει αν ήταν πριγκίπισσα ή γυναίκα του Καρόλου, ήταν ανθρώπινη. Ήταν αγαπημένη φίλη» είπε χαρακτηριστικά.

«Θα αρχίσει να με κράζει ο Ψινάκης, θα με ξεφτιλίσει»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μία απρόσμενη συνάντησή του με τον Ηλία Ψινάκη και τον Σάκη Ρουβά στο Λονδίνο. Όπως περιέγραψε, σε μια μετακίνησή του με αυτοκίνητο στο πλευρό της πριγκίπισσας Νταϊάνα και της Χρυσάνθης Λαιμού, με προορισμό συναυλία της Μονσερά Καμπαγιέ, το όχημα σταμάτησε λόγω κίνησης. Τότε αντιλήφθηκε ότι στο διπλανό αυτοκίνητο βρίσκονταν ο Ηλίας Ψινάκης και ο Σάκης Ρουβάς.

«Πάγωσα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι φοβήθηκε, πως ο Ηλίας Ψινάκης θα αρχίσει να τον πειράζει. «Λέω “Θεέ μου, γιατί το κάνεις αυτό; Θα αρχίσει να με κράζει ο Ψινάκης, θα με ξεφτιλίσει”, όπερ και έγινε. Και όντως ξεκίνησε, μέχρι που είδε ποια καθόταν δίπλα μου. Μόλις είδε την Νταϊάνα, έκανε πίσω, αλλιώς έλεγε πράγματα, που δεν μπορώ να πω στο κανάλι», είπε γελώντας. Όπως αποκάλυψε, η Νταϊάνα τον ρώτησε ποιος ήταν και εκείνος της απάντησε: «Της είπα πως είναι ένας διάσημος κωμικός στην Ελλάδα. Ο Ρουβάς ποτέ δεν μίλαγε».