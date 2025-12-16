Back to Top
Πάτρα: Στη Ρήγα Φεραίου ο Αλέξης Τσίπρας

﻿ Περίπατος στον πεζόδρομο, συζήτηση με τον Κώστα Καλπουζάνη και στάση στη Ρήγα Φεραίου

Στην Πάτρα βρίσκεται ήδη ο Αλέξης Τσίπρας, όπου από νωρίς έχει επαφές με πολίτες στο κέντρο της πόλης.

Ο πρώην πρωθυπουργός περπάτησε στον πεζόδρομο, συνομίλησε με κόσμο σε χαλαρό κλίμα και αντάλλαξε απόψεις για τα τρέχοντα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, συναντήθηκε με τον Κώστα Καλπουζάνη, με αφορμή και το βιβλίο για τον Ολυμπιακό, ενώ έκανε στάση και στη Ρήγα Φεραίου, όπου χαιρετήθηκε με πολίτες και καταστηματάρχες.

Το απόγευμα ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, θα παρουσιάσει του νέο του βιβλίο με τίτλο «Ιθάκη», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg, τον Πολυχώρο Royal (Ακτή Δυμαίων 51).

