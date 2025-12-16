Καιρός: Σταδιακή αλλαγή από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου με βροχές

Βροχές από το Σαββατοκύριακο και αβεβαιότητα για την ημέρα των Χριστουγέννων
Με σταθερό καιρικό μοτίβο και χωρίς βροχές θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες έως και την Παρασκευή, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ενώ από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σταδιακή αλλαγή του σκηνικού με βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας και αυξημένη αβεβαιότητα για τον καιρό ανήμερα των Χριστουγέννων.
Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου και έως το τέλος της εβδομάδας ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, χωρίς φαινόμενα, με τις θερμοκρασίες να κινούνται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και τους ανέμους να μην παρουσιάζουν ιδιαίτερη ενίσχυση.
Την ίδια εικόνα περιγράφει και ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι «χωρίς βροχές μέχρι και την Παρασκευή» θα κινηθεί ο καιρός, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια η χώρα θα επηρεαστεί από δύο διαταραχές. Όπως αναφέρει, η πρώτη αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, με βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, ενώ η δεύτερη διαταραχή τοποθετείται χρονικά την Τρίτη και την Τετάρτη, επηρεάζοντας τα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο.
Σε νεότερη τοποθέτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι, παρότι αρχίζει να ξεκαθαρίζει το καιρικό σκηνικό για τις ημέρες των Χριστουγέννων, η πρόγνωση για ανήμερα παραμένει επισφαλής. Όπως εξηγεί, η δυτικότερη ή ανατολικότερη θέση του επιφανειακού χαμηλού που αναπτύσσεται στην Κεντρική Μεσόγειο παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των καιρικών συνθηκών. Πάντως, όπως τονίζει, μπορεί να δοθεί από τώρα μια γενική εικόνα, με καλές θερμοκρασίες, παροδικές βροχές μετά το Σάββατο και χωρίς ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους.
Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναφέρει ότι για λίγες ακόμη ημέρες ο λεγόμενος «Ωμέγα εμποδιστής» λειτουργεί σαν ατμοσφαιρική ομπρέλα, κρατώντας μακριά τις οργανωμένες κακοκαιρίες. Όπως επισημαίνει, αυτό δεν σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδανικές σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη Λαμία και βορειότερα θα κυριαρχήσει χειμωνιάτικο σκηνικό, με τσουχτερό κρύο για αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, παγετό κατά τη διάρκεια της νύχτας και του πρωινού και ομίχλες που δύσκολα θα διαλύονται. Αντίθετα, νοτιότερα, παρότι οι ημέρες θα ξεκινούν με χαμηλές θερμοκρασίες, η ηλιοφάνεια κοντά στο μεσημέρι θα ανεβάζει τον υδράργυρο στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι αυτή η κατάσταση θα διατηρηθεί περίπου έως την Παρασκευή, καθώς στη συνέχεια ο «ατμοσφαιρικός εμποδιστής» υποχωρεί, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο άστατες καιρικές συνθήκες όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. Όπως αναφέρει, σε πρώτη προσέγγιση αναμένεται κυριαρχία βροχών, ενώ τα χιόνια φαίνεται να περιορίζονται κυρίως σε ορεινά τμήματα της χώρας.
Ο Καιρός σήμερα
Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες, ενώ τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική και στην Κρήτη. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα στη δυτική, κεντρική και βόρεια θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα στα κεντρικά και κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -9 έως 9-10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -3 έως 12-14, στη Θεσσαλία από -2 έως 13-15 βαθμούς, στην Ήπειρο από -1 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 14-16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15-16, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 15-17 βαθμούς Κελσίου.
Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών έως νοτιοανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15-16 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς.
Ο καιρός την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Ο καιρός την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες στα ανατολικά. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Ο καιρός την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά, όπου από το βράδυ πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.
