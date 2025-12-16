Καιρός: Σταδιακή αλλαγή από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου με βροχές

Βροχές από το Σαββατοκύριακο και αβεβαιότητα για την ημέρα των Χριστουγέννων

Με σταθερό καιρικό μοτίβο και χωρίς βροχές θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες έως και την Παρασκευή, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ενώ από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σταδιακή αλλαγή του σκηνικού με βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας και αυξημένη αβεβαιότητα για τον καιρό ανήμερα των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου και έως το τέλος της εβδομάδας ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, χωρίς φαινόμενα, με τις θερμοκρασίες να κινούνται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και τους ανέμους να μην παρουσιάζουν ιδιαίτερη ενίσχυση. Την ίδια εικόνα περιγράφει και ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι «χωρίς βροχές μέχρι και την Παρασκευή» θα κινηθεί ο καιρός, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια η χώρα θα επηρεαστεί από δύο διαταραχές. Όπως αναφέρει, η πρώτη αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, με βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, ενώ η δεύτερη διαταραχή τοποθετείται χρονικά την Τρίτη και την Τετάρτη, επηρεάζοντας τα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="el" dir="ltr">Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ<br>Χωρίς βροχές μέχρι και την Παρασκευή , ενω τις επόμενες ημέρες θα μας επηρεάσουν δύο διαταραχές. Η πρώτη από το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή με βροχές στα κεντρικά και νότια και η δεύτερη την Τρίτη και την Τετάρτη στα…</p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2000590747003728272?ref_src=twsrc%5Etfw">December 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σε νεότερη τοποθέτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι, παρότι αρχίζει να ξεκαθαρίζει το καιρικό σκηνικό για τις ημέρες των Χριστουγέννων, η πρόγνωση για ανήμερα παραμένει επισφαλής. Όπως εξηγεί, η δυτικότερη ή ανατολικότερη θέση του επιφανειακού χαμηλού που αναπτύσσεται στην Κεντρική Μεσόγειο παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των καιρικών συνθηκών. Πάντως, όπως τονίζει, μπορεί να δοθεί από τώρα μια γενική εικόνα, με καλές θερμοκρασίες, παροδικές βροχές μετά το Σάββατο και χωρίς ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="el" dir="ltr">Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα<br>Παρότι αρχίζει να ξεκαθαρίζει το σκηνικό του καιρού για τις ημέρες των Χριστουγέννων, για ανήμερα τα Χριστούγεννα υπάρχουν αρκετές διαφορές. Η δυτικότερη ή ανατολικότερη θέση του επιφανειακού χαμηλού που υπάρχει στη Κεντρική Μεσόγειο, παίζει… <a href="https://t.co/4SEwLbLxIf">pic.twitter.com/4SEwLbLxIf</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2000507886271660494?ref_src=twsrc%5Etfw">December 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναφέρει ότι για λίγες ακόμη ημέρες ο λεγόμενος «Ωμέγα εμποδιστής» λειτουργεί σαν ατμοσφαιρική ομπρέλα, κρατώντας μακριά τις οργανωμένες κακοκαιρίες. Όπως επισημαίνει, αυτό δεν σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδανικές σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη Λαμία και βορειότερα θα κυριαρχήσει χειμωνιάτικο σκηνικό, με τσουχτερό κρύο για αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, παγετό κατά τη διάρκεια της νύχτας και του πρωινού και ομίχλες που δύσκολα θα διαλύονται. Αντίθετα, νοτιότερα, παρότι οι ημέρες θα ξεκινούν με χαμηλές θερμοκρασίες, η ηλιοφάνεια κοντά στο μεσημέρι θα ανεβάζει τον υδράργυρο στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι αυτή η κατάσταση θα διατηρηθεί περίπου έως την Παρασκευή, καθώς στη συνέχεια ο «ατμοσφαιρικός εμποδιστής» υποχωρεί, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο άστατες καιρικές συνθήκες όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. Όπως αναφέρει, σε πρώτη προσέγγιση αναμένεται κυριαρχία βροχών, ενώ τα χιόνια φαίνεται να περιορίζονται κυρίως σε ορεινά τμήματα της χώρας.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fklearhos.marousakis%2Fposts%2Fpfbid02AHsQiw4c6oj2TvD4wxpQQXUnBUcSsoN5rwEhh9xgmdxZ5yZRDdU9WnEgpwWuXcMFl&show_text=true&width=500" width="500" height="754" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>