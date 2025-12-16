Μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στο Σύνταγμα - Η ΠΕΔ έξω από τη Βουλή

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται η χώρα με φόντο την ψήφιση του προϋπολογισμού, με σχολεία, δήμους και περιφέρειες να κατεβάζουν ρολά για ένα 24ωρο.

Λίγο μετά τις 12:00 η αστυνομία έκλεισε τη λεωφόρο βασιλίσσης Σοφίας και ξεκίνησε πορεία προς την οδό Πανεπιστημίου.

Στο Σύνταγμα έφθασαν από την Σταδίου σύλλογοι εκπαιδευτικών, σωματεία εργαζομένων στο Δημόσιο και συνταξιούχοι που είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Οι συγκεντρώσεις στην πλατεία Συντάγματος ξεκίνησαν μετά τις 11:00, με εκατοντάδες εργαζόμενους του Δημοσίου και ειδικά της τοπικής αυτοδιοίκησης να δίνουν ηχηρό παρών.

Δεκάδες είναι οι εργαζόμενοι του Δήμου Αθηναίων που φορώντας τα κίτρινα γιλέκα τους διεκδικούν όπως δηλώνουν «δικαιοσύνη και εντιμότητα».

Στην κινητοποίηση συμμετέχει και αντιπροσωπεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος.



