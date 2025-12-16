Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα κρίσιμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα συμμετείχε ο επικεφαλής του Πρωτογενούς Τομέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Γιώργος Παπαχριστόπουλος, εκπροσωπώντας θεσμικά το Επιμελητήριο Αχαΐας.

"Στην τοποθέτησή του, ο κ. Παπαχριστόπουλος ανέδειξε τη σοβαρότητα της κατάστασης που βιώνουν σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, επισημαίνοντας ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε οριακό σημείο επιβίωσης, με άμεσες επιπτώσεις όχι μόνο στους παραγωγούς, αλλά στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο οξύ πρόβλημα της άρδευσης, το οποίο, όπως τόνισε, έχει λάβει διαστάσεις κρίσης στην Αχαΐα. Η έλλειψη επαρκών υδάτινων πόρων, η παλαιότητα των αρδευτικών δικτύων, η απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής έχουν οδηγήσει σε μείωση της αγροτικής παραγωγής, αύξηση του κόστους καλλιέργειας και εγκατάλειψη καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «όταν ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος δεν έχουν εισόδημα, ολόκληρη η τοπική οικονομία υποχωρεί».

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Αχαΐας ζήτησε:

Την άμεση κατάρτιση και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης υδάτινων πόρων σε επίπεδο Περιφέρειας

Την ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών

Τον ουσιαστικό συντονισμό Περιφέρειας, Δήμων, Υπουργείων και Επιμελητηρίου για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Τη θεσμική συμμετοχή του Επιμελητηρίου στον σχεδιασμό πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα την αγροτική και κτηνοτροφική επιχειρηματικότητα

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Παπαχριστόπουλος τόνισε ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα δεν αποτελεί επιλογή αλλά αναγκαιότητα, που αφορά το παρόν και το μέλλον της Αχαΐας, την αυτάρκεια, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Το Επιμελητήριο Αχαΐας θα συνεχίσει να στέκεται θεσμικά, υπεύθυνα και δυναμικά στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων, διεκδικώντας λύσεις και όχι απλές διαπιστώσεις.

