Σε κατάληψη το Γυμνάσιο στην Κυψέλη μετά το μαχαίρωμα στο σχολείο από μαθήτρια

Σε κατάληψη είναι πλέον το σχολείο στην Κυψέλη στο οποίο χθες, Δευτέρα, μια μαθήτρια μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο πόδι μια 14χρονη.

Όπως είπαν μαθήτριες του σχολείου σήμερα το πρωί, «ζητάμε να φύγει η κοπέλα που έβγαλε το μαχαίρι».

«Αν η κοπέλα παραμείνει δεν θα έρχονται άλλοι μαθητές. Ζητάμε και περισσότερες ημέρες να είναι η ψυχολόγος στο σχολείο. Οι μαθητές ήταν σε κρίση πανικού, μια κοπέλα έκλαιγε όλο το απόγευμα, φοβόμαστε όλοι» πρόσθεσε

Υπενθυμίζεται ότι το αιματηρό επεισόδιο στο κτίριο που συστεγάζεται το 15ο και το 60ο Γυμνάσιο σημειώθηκε την πρώτη ημέρα της κοπέλας που χτύπησε με το μαχαίρι την 14χρονη καθώς της είχε γίνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος καθώς και στο προηγούμενο σχολείο της φέρεται να είχε μαχαιρώσει άλλα δύο παιδιά.

Η περιγραφή από αυτόπτη μάρτυρα

Μαθήτρια του σχολείου που ήταν αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως όλα συνέβησαν λόγω μιας παρεξήγησης.

«Είχα πάει να πιω νερό και ήταν πολλά παιδιά εκεί. Ήταν και εκείνη που μαχαίρωσε την κοπέλα. Την είδα να μιλάει και έβγαλε την πεταλούδα από την τσέπη της, δεν ήξερα τι ήταν αυτό. Μετά βλέπω να τη μαχαιρώνει στη κοιλιά και μετά στο χέρι». Όσο για τους λόγους που έγινε η επίθεση αυτή, η ίδια δηλώσει: «Η κοπέλα που μαχαιρώθηκε νόμιζε ότι η άλλη κοπέλα την είπε ''πρεζού'' ενώ δεν την είχε πει και για αυτό έγινε και τη μαχαίρωσε».

«Φοβήθηκα, την είδα να πέφτει με τα αίματα στο πάτωμα» λέει επίσης η νεαρή μαθήτρια που μιλάει για το περιστατικό.

Να σημειωθεί ότι η δράστιδα φέρεται να προέρχεται από δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον.

«Είδα το κορίτσι μέσα στα αίματα»

Η καθαρίστρια του σχολείου μίλησε για το βίαιο περιστατικό. «Καθόμουν στο γραφείο που κάθομαι κάθε μέρα και έρχεται ένα παιδί και μου λέει: το καινούργιο το κορίτσι μαχαίρωσε τη Μαρίνα. Ανεβαίνω στα σκαλιά, στον πρώτο, βλέπω τα αίματα. Τα παιδιά κατέβηκαν από την άλλη σκάλα, πάω στο γραφείο και βλέπω το κορίτσι μέσα στα αίματα, χέρια και κοιλιά» ανέφερε. Και συνέχισε εξηγώντας πώς έγινε το μαχαίρωμα ανάμεσα σε μαθήτριες. «Η Μαρίνα καθόταν και πάει και της λέει με είπες "πρ@ζου". Και λέει η Μαρίνα δεν έχω μιλήσει σε σένα, και βγάζει την πεταλούδα και τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι. Μπαίνει μπροστά το αγόρι που ήταν μαζί με τη Μαρίνα και πάει να μαχαιρώσει και το αγόρι».