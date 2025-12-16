Σίδνεϊ: Ζευγάρι προσπάθησε να αφοπλίσει τον έναν από τους 2 δράστες πριν το μακελειό και σκοτώθηκε

Κίνητρο των δραστών μοιάζει να ήταν «η ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας

Παγωμένος εξακολουθεί να είναι ο κόσμος στην Αυστραλία μετά την τρομοκρατική επίθεση με τους 16 νεκρούς στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ. Τα βίντεο από το μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ σοκάρουν. Νέα πλάνα δείχνουν δυο πολίτες να προπαθούν να αφοπλίσουν τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεση πριν ανοίξουν πυρ στην παραλία, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και έπεσαν νεκροί. Πλάνα από κάμερα αυτοκινήτου κάνουν τον γύρω στα social media και δείχνουν έναν άνδρα να πέφτει στο δρόμο δίπλα στον Σατζίντ, κρατώντας το όπλο που μόλις του είχε αρπάξει. Μια γυναίκα στέκεται κοντά. «Πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν ότι στην αρχή του περιστατικού, δύο άτομα ήταν από τους πρώτους που αναγνώρισαν τον ένοπλο και επιχείρησαν με θάρρος να τον αφοπλίσουν», ανέφερε ένας στα social media. «Δυστυχώς, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν. Ήταν κι αυτοί ήρωες». «Είδαμε αυτόν τον άνθρωπο να προσπαθεί ηρωικά να αφοπλίσει αυτόν τον τρομοκράτη. Η οικογένειά του πρέπει να ξέρει ότι προσπαθούσε να σώσει ζωές. Είναι ήρωας», έγραψαν. Μια Κινέζα ανέφερε ότι είδε τον Σατζίντ να βγαίνει από ένα αυτοκίνητο όταν τον όρμησε και τον τράβηξε ένας μεγαλύτερος άνδρας. Πίστευε ότι ήταν γύρω στα 70 ή 80, ο οποίος στη συνέχεια άρπαξε το όπλο.

<iframe allowfullscreen frameborder="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/3569949.html"></iframe>

Στο μικροσκόπιο των αρχών το ταξίδι των δραστών στις Φιλιππίνες

Η αυστραλιανή αστυνομία έκανε γνωστό ότι διενεργεί έρευνα σχετικά με ταξίδι που έκαναν στις Φιλιππίνες οι δυο δράστες της πολύνεκρης επίθεσης το βράδυ της Κυριακής στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, περίπου έναν μήνα προτού τη διαπράξουν. «Οι λόγοι για τους οποίους πήγαν στις Φιλιππίνες, ο σκοπός του ταξιδιού και οι τοποθεσίες που επισκέφθηκαν αποτελούν το τρέχον διάστημα αντικείμενα έρευνας», εξήγησε σε δημοσιογράφους ο Μαλ Λάνιον, επίτροπος της αστυνομίας στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου υπάγεται διοικητικά το Σίδνεϊ. Το όχημα, η άδεια κυκλοφορίας του οποίου είχε εκδοθεί στο όνομα του γιου, περιείχε «δυο χειροποίητες σημαίες του Ισλαμικού Κράτους» και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, είπε ο κ. Λάνιον. Κίνητρο μοιάζει να ήταν «η ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους», λέει ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση εναντίον πλήθους που γιόρταζε το Χάνουκα, σημαντική ημέρα στο εβραϊκό εορτολόγιο, στην παγκοσμίως γνωστή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, μοιάζει να είχε «κίνητρο την ιδεολογία» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ τουλάχιστον 40 φορές μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου δέκα λεπτών προχθές Κυριακή το βράδυ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 40 και πλέον. Οι αρχές της Αυστραλίας χαρακτήρισαν την επίθεση αντισημιτική, όμως ως αυτό το στάδιο δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τα κίνητρα των δραστών. Επιβεβαίωσε εξάλλου ότι εντοπίστηκαν δυο λάβαρα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και αυτοσχέδιες βόμβες στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δυο δράστες της επίθεσης της Κυριακής, η οποία χαρακτηρίστηκε αρχικά αντισημιτική από τις αρχές.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Notable footage of the two gunmen who carried out the terrorist attack against a Hanukkah ceremony at Bondi Beach. The gunmen killed at least eleven people and wounded dozens in the shooting. <a href="https://t.co/5Ghnqurj1p">pic.twitter.com/5Ghnqurj1p</a></p>— Joe Truzman (@JoeTruzman) <a href="https://twitter.com/JoeTruzman/status/2000248316303643063?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο κ. Αλμπανέζι αναφέρθηκε σήμερα στις πρώτες ενδείξεις που αφήνουν να εννοηθεί πως οι δυο άνδρες είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί προτού διαπράξουν τη «μαζική δολοφονία». «Φαίνεται πως είχε κίνητρο την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους», ανέφερε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών. Το ΙΚ είχε κυριεύσει από το 2014 αχανείς τομείς του Ιράκ και της Συρίας προτού το «χαλιφάτο» του καταρρεύσει το 2019, όμως συνεχίζει να έχει πυρήνες εν υπνώσει στα δυο κράτη κι όχι μόνο.

