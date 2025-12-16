Στην Πάτρα απόψε ο Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» – Όλα τα πρόσωπα και το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Στην Πάτρα θα βρεθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου του βιβλίου με τίτλο «Ιθάκη», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Royal (Ακτή Δυμαίων 51) και αποτελεί τον δεύτερο σταθμό της σχετικής περιοδείας, μετά την επίσημη πρώτη παρουσίαση που έγινε στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα.

Στο επίκεντρο της βραδιάς θα βρεθεί συζήτηση γύρω από το ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα του βιβλίου. Στο πάνελ θα συμμετάσχουν:

Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής παράταξης Δήμου Πατρέων και πρώην πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας

Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γιώργος Παππάς, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας και διδάκτωρ Κοινωνιολογίας

Αιμίλιος Χειλάκης, ηθοποιός

Μετά το πέρας της συζήτησης θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί τόσο στο περιεχόμενο του βιβλίου όσο και στις πολιτικές και προσωπικές διαδρομές που αποτυπώνονται στις σελίδες του.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης αναλαμβάνει η Λίνα Μπάστα, διευθύντρια Ενημέρωσης του Ionian TV και δημοσιογράφος.

Η προσέλευση του κοινού έχει οριστεί για τις 18:30, ενώ η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 19:00. Αναμένεται έντονο ενδιαφέρον από πολίτες, στελέχη και φίλους του χώρου, καθώς και από αναγνώστες που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά το νέο συγγραφικό έργο του πρώην πρωθυπουργού.