Χαλκιδική: Στον ανακριτή τρεις επίορκοι αστυνομικοί - Έκαναν τα “στραβά μάτια” σε παραβάσεις με το…αζημίωτο

Χαλκιδική: Στον ανακριτή τρεις επίορκοι ...

Έκαναν τα «στραβά μάτια» σε παραβάσεις έναντι χρηματικού ανταλλάγματος

Ενώπιον του ανακριτή Πολυγύρου απολογούνται σήμερα οι τρεις επίορκοι αστυνομικοί που υπηρετούσαν σε Τμήμα Τροχαίας με έδρα δήμο της Χαλκιδικής και εμπλέκονται σε υπόθεση διαφθοράς.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, συμπεριλαμβάνεται και ο διοικητής του συγκεκριμένου τμήματος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοί τους είτε έκαναν τα… στραβά μάτια σε τροχονομικές παραβάσεις ή βεβαίωναν ψευδώς παραβάσεις του ΚΟΚ, είτε ενημέρωναν ενόψει μπλόκων της Τροχαίας. Επιπλέον, σε άλλες περιπτώσεις, φαίνεται να επίσπευδαν την επιστροφή αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας και όλα αυτά με το…αζημίωτο.

