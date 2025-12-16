Προσωπική διαφορά: Η κατάργησή της φέρνει αυξήσεις 2,4% σε πάνω από 600.000 συνταξιούχους

Η προσωπική διαφορά δεν θα αποτελεί πλέον τροχοπέδη για τις ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις για 671.586 συνταξιούχους, οι οποίοι αποκλείονταν μέχρι πρότινος από την αύξηση, λαμβάνοντας αντί αυτής το επίδομα προσωπικής διαφοράς.

Επομένως, οι αυξήσεις που θα δοθούν φέτος στις 19 και 22 Δεκεμβρίου και ανέρχονται σε 2,4%, θα έχουν αποδέκτες όχι μόνο 1,9 εκατ. συνταξιούχους, όπως πέρυσι, αλλά το σύνολο των συνταξιούχων, περίπου 2,5 εκατ.

Ποιους αφορά η άρση της προσωπικής διαφοράς

Με βάση τα νέα δεδομένα, οι 671.586 συνταξιούχοι που εντάσσονται στον κύκλο των αυξήσεων χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.

1. Σ’ αυτούς που θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση 2,4%

Πρόκειται για το 45% των συνταξιούχων, περίπου 300.000, που μηδενίζουν την προσωπική τους διαφορά την 31η/12/2025. Δηλαδή, συνταξιούχος που μηδένισε την προσωπική του διαφορά με την προηγούμενη αύξηση θα λάβει ολόκληρο το ποσοστό 2,4%. Αν παίρνει 1.000 ευρώ σύνταξη, θα πάρει στην τσέπη του επιπλέον 24 ευρώ.

2. Σ’ αυτούς που έχουν μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, που στο σύνολό του δεν θα ξεπερνά το 50% της ετήσιας αύξησης. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα πάρουν από 50,01% έως 99,99% της αύξησης, ανάλογα με το αποτέλεσμα του συμψηφισμού. Αν δηλαδή η προσωπική διαφορά είναι 8 ευρώ και η αύξηση είναι 24 ευρώ, θα λάβει καθαρή αύξηση 16 ευρώ.

3. Σ’ αυτούς που διατηρούν προσωπική διαφορά μεγαλύτερη του 50% του ποσού της αύξησης των κύριων συντάξεων του έτους 2026, οι οποίοι θα λάβουν, μετά τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς, το 50% του ποσού της αύξησης. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με προσωπική διαφορά 50 ευρώ και αύξηση 24 ευρώ, θα πάρει τη μισή αύξηση, 12 ευρώ. Ολόκληρη η αύξηση θα του δοθεί του χρόνου, καθώς σύμφωνα με τον νόμο η προσωπική διαφορά καταργείται σε δύο δόσεις.

Ενδιαφέρον έχει το στοιχείο ότι περίπου 2.725 συνταξιούχοι που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά έως 500 ευρώ (ακραίες περιπτώσεις που αφορούν συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ) θα λάβουν τη μισή αύξηση του 2026, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς θα έπρεπε να περιμένουν έως και 10 χρόνια για να μπουν στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων.

Από 1/1/2027 απαλείφεται εντελώς η προσωπική διαφορά και κάθε χρόνο θα παίρνουν το 100% της ετήσιας αύξησης όλοι οι συνταξιούχοι.

Οι απώλειες της τριετίας

Ωστόσο, σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, οι απώλειες που είχαν τα προηγούμενα χρόνια οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά φτάνουν στο 13,15% αθροιστικά.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με προσωπική διαφορά που είχε αποδοχές 1.500 ευρώ μεικτά:

2023: 1.500 ? 7,75% = 116,25 ευρώ > 1.616,25 ευρώ

2024: 1.616,25 ? 3% = 48,49 ευρώ > 1.664,74 ευρώ

2025: 1.664,74 ? 2,4% = 39,95 ευρώ > 1.704,70 ευρώ



Επομένως, αν χορηγούνταν σωστά οι αυξήσεις, σήμερα το μεικτό ποσό θα υπολογιζόταν στα 1.704,70 ευρώ και όχι στα 1.500 ευρώ. Η απώλεια του συνταξιούχου στην τριετία ανέρχεται σε 5.828,16 ευρώ μεικτά.

Τα ποσά των αυξήσεων

Οι αυξήσεις θα κυμανθούν από 12 έως 70 ευρώ τον μήνα. Ειδικότερα:

Από 12 έως 20 ευρώ για συντάξεις 500 – 850 ευρώ

Έως 31 ευρώ για συντάξεις 800 – 1.300 ευρώ

Έως 36 ευρώ για συντάξεις 1.300 – 1.500 ευρώ

Έως 45 ευρώ για συντάξεις 1.500 – 1.800 ευρώ

Έως 65 ευρώ για συντάξεις 1.800 – 2.700 ευρώ

Έως 72 ευρώ για συντάξεις έως 3.000 ευρώ

Για παράδειγμα, συνταξιούχος του Δημοσίου με 35 έτη και άνω και σύνταξη 1.315 ευρώ σήμερα θα λάβει 1.346,56 ευρώ, με ετήσια αύξηση 378,72 ευρώ.

Συνταξιούχος του ΙΚΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω και σύνταξη 1.218 ευρώ σήμερα θα λάβει 1.247,23 ευρώ, με ετήσια αύξηση 567,30 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, οι αυξήσεις υπολείπονται του πληθωρισμού και δυσκολεύουν τους συνταξιούχους να ανταπεξέλθουν στην ακρίβεια.

Ποιοι δικαιούνται και ποιοι όχι

Την αύξηση δικαιούνται και οι συνταξιούχοι στους οποίους η σύνταξη θα απονεμηθεί από 1/1/2026, αλλά η ημερομηνία έναρξης καταβολής ανατρέχει έως 31/12/2025.

Δεν θα πάρουν αύξηση όσοι λαμβάνουν έναντι ή προσωρινή σύνταξη. Για αυτές τις κατηγορίες, η αύξηση θα πιστωθεί μαζί με τα αναδρομικά όταν εκδοθεί η οριστική σύνταξη.

Επιπλέον, οι συνταξιούχοι που υπόκεινται σε κρατήσεις λόγω Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) δεν θα επιβαρυνθούν με υψηλότερες κρατήσεις, καθώς οι κλίμακες τιμαριθμοποιούνται κατά 2,4%. Το όριο απαλλαγής ανεβαίνει στα 1.468,41 ευρώ από 1.434 ευρώ.

Τριπλά κερδισμένοι θα είναι όσοι έλαβαν και την ενίσχυση των 250 ευρώ και ωφελούνται από τις φοροελαφρύνσεις.

Πηγή: imerisia.gr