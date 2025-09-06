Συνταξιούχοι: Τέλος η προσωπική διαφορά το 2027 - Στο μισό από το 2026

Την μείωση στο μισό της προσωπικής διαφοράς από το 2026 και την πλήρη κατάργησή της από το 2027 για τους συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

«Το 2026 η προσωπική διαφορά πέφτει στο μισό και το 2027 καταργείται εντελώς, προσωπική διαφορά τέλος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας πως προκύπτει πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους -πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο επίσης για μεταρρυθμίσεις με «Κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική ευθύνη» και για ένα συνολικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο και όχι κατάλογο παρεμβάσεων με δράσεις που αλληλοσυμπληρώνονται.

«Όταν υπάρχει βούληση το κράτος μπορεί να τα βάλει με οποιονδήποτε όσο ισχυρός και αν είναι», επισήμανε ακόμη ο πρωθυπουργός.