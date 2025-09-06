ΔΕΘ 2025: Το σχέδιο Μητσοτάκη για τη μεσαία τάξη - Αναλυτικά τα μέτρα

“Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους, με επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί” ανακοίνωσε κατά τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για “την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της Μεταπολίτευσης. Μία παρέμβαση ύψους 1,6 δισ ευρώ. Ένα σχέδιο που θα μπορούσε να έχει πολλούς τίτλους η ώρα της μεσαίας τάξης, η ώρα της οικογένειας, η ώρα της νέας γενιάς”.

Ειδικότερα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα εξής μέτρα:

Μειώσεις φόρων:

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

Ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ, ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ: Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε στο σημείο αυτό γιατί απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο. “Η δική μας πρόταση είναι πιο ορθή και δίκαιη. Αφορά περισσότερους και οι μισθωτοί δημοσίου ωφελούνται από τις μειώσεις φόρων”, είπε.

Μειώσεις φόρων ειδικά για τους νέους:

Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.

Από τα μέτρα αυτά οι νέοι μέχρι 25 ετών, με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχουν ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ. Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ. Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ.

Μέτρα για το στεγαστικό:

Ο κ, Μητσοτάκης ανακοίνωσε και παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων και συγκεκριμένα χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 – 24.000 ευρώ.

“Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτή την αίθουσα που να πιστεύει ότι το πραγματικό μέσο δηλωθεί ενοίκιο είναι 255 ευρώ. Αυτό το ποσό όμως δηλώνεται επίσημα στην εφορία. Συνεπώς αφού μειώνεται η φορολογία με τον συντελεστή και είναι μόνιμη η επιστροφή ενοικίου, οι ενοικιαστές αλλά και οι ιδιοκτήτες έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα πραγματικά ενοίκια. Όταν αυτό συμβεί είμαι ανοιχτός να εξετάσω και περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων”, δήλωσε μάλιστα ο πρωθυπουργός.

“Χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων. Το 25% θα διατεθεί σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς α’ κατοικία” ανακοίνωσε επίσης ο κ. Μητσοτάκης.

Μέτρα για την ενίσχυση της περιφέρειας:

“Χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας” δήλωσε ο πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ότι:

“Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους. Καταργείται εντελώς το 2027.” Καθώς και ότι μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

Μέτρα για την άμυνα:

Ο κ.Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων. Η ενίσχυση θα φτάσει μέχρι 150 εκατ. ευρώ.

Μηνύματα για δημοσιονομική σταθερότητα και το παράδειγμα της Γαλλίας

“Δεν θα δώσω χρήματα που δεν υπάρχουν”, είχε τονίσει προηγουμένως ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης.

“Είμαι εδώ για να μιλήσω για μία συμμετοχική ανάπτυξη” συνέχισε και πρόσθεσε: “Αυτά έλεγα στη ΔΕΘ το 2016 στην πρώτη μου εμφάνιση ως πρόεδρος της ΝΔ, την ημέρα που συνυπογράφαμε τη συμφωνία αλήθειας. Σήμερα σας μιλώ από το ίδιο βήμα για 10η φορά.”

Σχολίασε: “Οι πολιτικές μου εμπειρίες είναι περισσότερες, όπως και το γκρίζο χρώμα στα μαλλιά μου. Δεν άλλαξε όμως η αφοσίωση σε αυτό που θεωρώ πεμπτουσία της πολιτικής. Πως θα βελτιώνουμε τη ζωή των πολιτών με μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Πως θα κρατήσουμε την πατρίδα ασφαλή. Πως θα δώσουμε ελπίδα σε μία νέα γενιά. Και πως θα τα πετύχουμε αυτά μένοντας πιστοί σε αξίες που δεν θολώνουν με το χρόνο.”

“Ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα”, παραδέχθηκε όμως ο κ. Μητσοτάκης. “Το κόστος ζωής παντού έχει αυξηθεί όμως εμείς κουβαλάμε και 10 χρόνια κρίσης στην πλάτη μας. Για αυτό πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα” πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη δημοσιονομική σταθερότητα “θεμέλιο χωρίς το οποίο κάθε εξαγγελία θα ήταν πουκάμισο αδειανό ή ακόμη χειρότερα μία συνταγή για χρεοκοπία.”

Αναφέρθηκε στη Γαλλία και σχολίασε: “Σκεφτείτε ότι σήμερα όλοι αναρωτιούνται εάν αύριο θα υπάρχει κυβέρνηση στο Παρίσι ή εάν η Γαλλία θα χτυπήσει την πόρτα του ΔΝΤ”. Τόνισε δε: “Εμείς ευτυχώς έχουμε κατακτήσει τη δυνατότητα να μειώσουμε φόρους και να αυξήσουμε τις κοινωνικές δαπάνες και αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία μιας συνετής οικονομικής πολιτικής.”

Το δίλημμα Belharra ή επιδόματα

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνέχεια στις αμυντικές δαπάνες. “Αν κάποιοι ήθελαν αντί για Rafale και Belharra να κάνουμε την αξία τους σε επιδόματα να το πουν καθαρά. Εγώ πάντως εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω. Όπως δεν κάνω και εκπτώσεις στη θέση μας στον πυρήνα της Ευρώπης”, δήλωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη στήριξης της Ουκρανίας, συνδέοντας το ζήτημα αυτό με την στήριξη της Κύπρου και πρόσθεσε:

“Ο τόπος αυτός απομονώθηκε μία φορά από την ευρωπαϊκή οικογένεια για λόγους οικονομικούς. Όσο είμαι πρωθυπουργός δεν θα επιτρέψω να συμβεί ξανά το ίδιο για λογους γεωστρατηγικούς”.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης: “Βαδίζουμε προς τις επόμενες κάλπες κι ίσως κάποιοι ανέμεναν να βάλουμε φρένο στη δράση μας. Πρόθεση μου όμως είναι να πατήσουμε γκάζι, ώστε το 2027 να ξεκινήσει για τη χώρα και την παράταξη μία νέα τετραετία.”

Σημείωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν σε διαφορετικούς χρόνους, τονίζοντας ότι αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρονια ήταν το κράτος να μπορεί τώρα να επιστρέφει ένα ενοίκιο το χρόνο στους ενοικιαστές και να δώσει αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

“Η δημοσιονομική σταθερότητα δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί από αυτή την κυβέρνηση”, ξεκαθάρισε.

“Ο καλύτερος τρόπος να επιστραφεί το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, είναι οι μειώσεις φόρων” είπε και θύμισε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει 72 επιβαρύνσεις.