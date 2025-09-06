Αυστραλία: «Μην με δαγκώσεις» - Τα τελευταία λόγια του Έλληνα σέρφερ - BINTEO

Τραγωδία στο Σίδνεϊ. Η κοινότητα του Dee Why θρηνεί τον θάνατο του Μερκούρη Ψυλλάκη (Mercury Psillakis) μετά από επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία.

O 57χρονος Έλληνας σέρφερ βρήκε τραγικό θάνατο από επίθεση καρχαρία σε παραλία του Σίδνεϊ. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (06/09) στην περιοχή Dee Why, με τις Αρχές να επιβεβαιώνουν πως ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Η συγκλονιστική μαρτυρία



Σύμφωνα με το SBS Australia, ο Μερκούρης Ψυλλάκης είχε βγει για σερφ με φίλους όταν δέχθηκε την επίθεση, ενώ αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκε να φωνάζει: «Μην με δαγκώνεις, δεν θέλω να με δαγκώσεις!», δευτερόλεπτα πριν χάσει τη ζωή του.

Μιλώντας στο Sky News Australia, ο αυτόπτης μάρτυρας Mark Morgenthal περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη σκηνή της επίθεσης: «Υπήρχε ένας άντρας στο νερό που φώναζε "δεν θέλω να με δαγκώσεις"… Είδα το πτερύγιο του καρχαρία να αναδύεται και ήταν τεράστιο. Η ουρά του χτυπούσε δυνατά το νερό. Από την απόσταση μεταξύ πτερυγίου και ουράς, φαινόταν να έχει μήκος σχεδόν έξι μέτρα.»

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι διερευνά την επίθεση σε συνεργασία με ειδικούς της άγριας ζωής, προκειμένου να προσδιοριστεί το είδος του καρχαρία.

Βαθιά θλίψη στην τοπική κοινότητα



Ο Μερκούρης Ψυλλάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινότητα του Dee Why. Μαζί με τον δίδυμο αδελφό του, ήταν γνωστός σε όλους τους κατοίκους ως ένας φιλόξενος και ζεστός άνθρωπος, πάντα παρών στην παραλία.

«Ο κύριος είχε βγει στις 9:30 το πρωί με φίλους του. Ήταν έμπειρος σέρφερ. Δυστυχώς, φαίνεται πως του επιτέθηκε ένα μεγάλο ζώο, πιθανόν καρχαρίας. Έχασε αρκετά άκρα του σώματός του», δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας John Duncan.

Το σώμα του 57χρονου ανασύρθηκε από τη θάλασσα λίγη ώρα αργότερα, από δύο ανθρώπους που έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Ο Μέρκουρης Ψυλλάκης αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τη μικρή τους κόρη και τον δίδυμο αδελφό του. Η τραγική ειρωνεία είναι πως το δυστύχημα συνέβη μία ημέρα πριν τη Γιορτή του Πατέρα στην Αυστραλία. «Αύριο είναι η Ημέρα του Πατέρα και η συγκυρία κάνει την απώλεια ακόμη πιο σπαρακτική», σημείωσε ο επιθεωρητής Duncan.