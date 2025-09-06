Αυστραλία: Έλληνας ο άνδρας που κατασπάραξε καρχαρίας στο Dee Why του Σίδνεϋ

Έλληνας είναι ο ε άνδρας που βρήκε τραγικό θάνατο σε παραλία στο Dee Why στο Σίδνεϋ μετά από επίθεση από καρχαρία, νωρίτερα σήμερα.

Η κοινότητα του Dee Why θρηνεί τον θάνατο του Μερκούρη Ψυλλάκη (Mercury Psillakis) μετά από επίθεση καρχαρία.

Ο αιφνίδιος θάνατός του έπειτα από επίθεση καρχαρία στο αγαπημένο του σημείο για σέρφινγκ το πρωί του Σαββάτου έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα, η οποία στηρίζει τη σύζυγό του, τη μικρή του κόρη και τον δίδυμο αδελφό του, σύμφωνα με το sbs.com.au

Τον Μερκούρη Ψυλλάκη και τον αδελφό του, όπως αναφέρουν αυστραλιανά μέσα τους γνώριζαν «σχεδόν όλοι» στο Dee Why, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν ζεστό και φιλόξενο άνθρωπο που ήταν πάντα στην παραλία.

Τα δίδυμα αδέλφια, Mercury και Mike, λάτρευαν το σέρφινγκ (ο Μike έχει δική του εταιρεία κατασκευής σανίδων του surf) και ζούσαν στην παράκτια κοινότητα από παιδιά, όταν οι γονείς τους μετακόμισαν στο Dee Why το 1962.

Βαθιά ριζωμένοι στην κοινότητα, συμμετείχαν σε συλλόγους και οργανώσεις, ενώ ο Merc, όπως τον αποκαλούσαν χαϊδευτικά, είχε οργανώσει πρόσφατα ένα "paddle out" προς τιμήν ενός παλιού σέρφερ που είχε φύγει από τη ζωή.

Ήταν επίσης μέλη του Long Reef Boardriders Association.

Ο Mercury είχε στεφθεί πρωταθλητής του συλλόγου το 1994 και ο Mike ακολούθησε το 1999.

Φίλοι και συγγενείς του Mercury Psillakis, του άντρα που σκοτώθηκε από καρχαρία στα Βόρεια Προάστια του Σύδνεϋ, βρήκαν παρηγοριά από άλλους σέρφερ μέσα σε σκηνές έντονης θλίψης.

Μέλη της οικογένειας εθεάθησαν να αγκαλιάζονται και να στηρίζονται ο ένας στον άλλον καθώς κάθονταν στην άμμο, λίγα μέτρα μακριά από μια σκηνή που είχε στηθεί και αποκλειστεί από το κοινό.