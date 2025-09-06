Αυστραλία: Έλληνας ο άνδρας που κατασπάραξε καρχαρίας στο Dee Why του Σίδνεϋ

Η κοινότητα του Dee Why θρηνεί τον θάνατο του Μερκούρη Ψυλλάκη (Mercury Psillakis) μετά από επίθεση καρχαρία
Έλληνας είναι ο ε άνδρας που βρήκε τραγικό θάνατο σε παραλία στο Dee Why στο Σίδνεϋ μετά από επίθεση από καρχαρία, νωρίτερα σήμερα.
Η κοινότητα του Dee Why θρηνεί τον θάνατο του Μερκούρη Ψυλλάκη (Mercury Psillakis) μετά από επίθεση καρχαρία.
Ο αιφνίδιος θάνατός του έπειτα από επίθεση καρχαρία στο αγαπημένο του σημείο για σέρφινγκ το πρωί του Σαββάτου έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα, η οποία στηρίζει τη σύζυγό του, τη μικρή του κόρη και τον δίδυμο αδελφό του, σύμφωνα με το sbs.com.au
Τον Μερκούρη Ψυλλάκη και τον αδελφό του, όπως αναφέρουν αυστραλιανά μέσα τους γνώριζαν «σχεδόν όλοι» στο Dee Why, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν ζεστό και φιλόξενο άνθρωπο που ήταν πάντα στην παραλία.
Τα δίδυμα αδέλφια, Mercury και Mike, λάτρευαν το σέρφινγκ (ο Μike έχει δική του εταιρεία κατασκευής σανίδων του surf) και ζούσαν στην παράκτια κοινότητα από παιδιά, όταν οι γονείς τους μετακόμισαν στο Dee Why το 1962.
Βαθιά ριζωμένοι στην κοινότητα, συμμετείχαν σε συλλόγους και οργανώσεις, ενώ ο Merc, όπως τον αποκαλούσαν χαϊδευτικά, είχε οργανώσει πρόσφατα ένα "paddle out" προς τιμήν ενός παλιού σέρφερ που είχε φύγει από τη ζωή.
Ήταν επίσης μέλη του Long Reef Boardriders Association.
Ο Mercury είχε στεφθεί πρωταθλητής του συλλόγου το 1994 και ο Mike ακολούθησε το 1999.
Φίλοι και συγγενείς του Mercury Psillakis, του άντρα που σκοτώθηκε από καρχαρία στα Βόρεια Προάστια του Σύδνεϋ, βρήκαν παρηγοριά από άλλους σέρφερ μέσα σε σκηνές έντονης θλίψης.
Μέλη της οικογένειας εθεάθησαν να αγκαλιάζονται και να στηρίζονται ο ένας στον άλλον καθώς κάθονταν στην άμμο, λίγα μέτρα μακριά από μια σκηνή που είχε στηθεί και αποκλειστεί από το κοινό.
Το χρονικό
Σέρφερ που δέχθηκε επίθεση από μεγάλο καρχαρία σε θάλασσα του Σίδνεϊ υπέκυψε στα τραύματά του, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, ενώ πρόκειται για το πρώτο τέτοιο συμβάν που σημειώνεται εδώ και πάνω από τριάμισι χρόνια, υποχρεώνοντας τις αρχές να κλείσουν ορισμένες παραλίες.
Το θύμα δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή και έκανε σέρφινγκ με φίλους λίγο μετά τις 10:00 πμ τοπική ώρα στην Λονγκ Ριφ Μπιτς, μια παραλία στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας, σύμφωνα με την αστυνομία.
Αυτόν ανέσυραν από το νερό άλλοι σέρφερ, αλλά είχε χάσει πολύ αίμα και πέθανε επιτόπου, δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Στιούαρτ Τόμσον.
"Είχε υποστεί καταστροφικά τραύματα", πρόσθεσε ο Τόμσον, του αστυνομικού τμήματος στο οποίο υπάγεται η περιοχή, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε τηλεοπτικά δίκτυα.
Δύο τμήματα της ιστιοσανίδας του ανασύρθηκαν και έχουν δοθεί για εξέταση, πρόσθεσε η αστυνομία.
Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ποιο είδος καρχαρία ευθύνεται για την επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν σήμερα ορισμένες παραλίες για το κοινό, σύμφωνα με τις αρχές.
Ο θάνατος αυτός είναι ο πρώτος από επίθεση καρχαρία στην πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, ύστερα από αυτήν που στοίχισε τη ζωή σε έναν 35χρονο Βρετανό εκπαιδευτή καταδύσεων τον Φεβρουάριο του 2022 στο Λιτλ Μπέι, που βρίσκεται νοτιότερα. Η προηγούμενη θανάσιμη επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε καταγραφεί το 1963.
