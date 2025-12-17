Πάτρα: Αγώνας αλληλεγγύης στο γήπεδο Αγυιάς- Οι Παλαίμαχοι παίζουν για την κοινωνία

Ο Σύλλογος Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Πάτρας, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών - Τοπική Διοίκηση Αχαΐας, διοργανώνει Αγώνα Προσφοράς και Αλληλεγγύης, με στόχο την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τη στήριξη παιδιών σε δομές προστασίας, ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:30, στο γήπεδο Αγυιάς στην Πάτρα. Στον αγωνιστικό χώρο θα αναμετρηθούν οι Παλαίμαχοι Πάτρας με τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. Αχαΐας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα πραγματοποιείται συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στον χώρο του γηπέδου, τα οποία θα διατεθούν σε κοινωνικές δομές και συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Η παρουσία του κοινού αποτελεί ουσιαστική στήριξη σε αυτή την προσπάθεια ανθρωπιάς και κοινωνικής ευαισθησίας. Σας προσκαλούμε να στηρίξετε την πρωτοβουλία και να συμμετάσχετε ενεργά σε έναν αγώνα που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού.