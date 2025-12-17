Προμηθέας - Ρίτας Βίλνιους 111-95: Μεγάλη νίκη και πρόκριση στα Play-In του BCL

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Προμηθέας, ο οποίος νίκησε με 111-95 τη Ρίτας Βίλνιους και εξασφάλισε την πρόκρισή του στο Play-In του Basketball Champions League. Επόμενος αντίπαλος των "πορτοκαλί" θα είναι η Σαλόν Σαονέ, με στόχο την είσοδο στο TOP-16 της διοργάνωσης.

Στο 12′, βρισκόταν στο -18 (22-40). Ο Προμηθέας μπήκε πολύ άσχημα το βράδυ της Τετάρτης (17/12) στο ματς με την Ρίτας, όμως με εκπληκτική αντεπίθεση έφτασε στην νίκη με το χορταστικό 111-95 και προκρίθηκε στο Play-In του Basketball Champions League.

Στο 3-3 έκλεισαν την φάση των ομίλων οι "Προμηθείς", που έχουν μπροστά τους την Σαλόν για την πρόκριση στο TOP-16 της διοργάνωσης (τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων).

Ασυναγώνιστος ο Ρομπ Γκρέι (30 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ σε 28 λεπτά), με τον Κένταλ Κόουλμαν, τον Νάσο Μπαζίνα (13 πόντοι, 6 ασίστ σε 29 λεπτά) και τον Αντώνη Καραγιαννίδη (11 πόντοι, 10 ριμπάουντ σε 20 λεπτά) να τον ακολουθούν. Με 65% σούταρε στο δίποντο ο Προμηθέας, που είχε 22 ασίστ για μόλις επτά λάθη.

Στο 4-2 έκλεισε την α’ φάση η Ρίτας, η οποία είχε ούτως ή άλλως κλειδώσει την πρώτη θέση του ομίλου. Χωρίς άγχος, οι Λιθουανοί ήταν υπερηχητικοί στο ξεκίνημα, όμως από ένα σημείο κι έπειτα δεν μπορούσαν να ματσάρουν το πείσμα και την ενέργεια των γηπεδούχων που είχαν ανάγκη το αποτέλεσμα.

Ο Ίγκνας Σαρτούνας (24 πόντοι σε 30 λεπτά) κι ο Αρτούρας Γκουντάιτις (17 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 23:30) ήταν μόνοι εναντίον όλων, οι δύο που ξεχώρισαν από την ομάδα του Βίλνιους.

10-14 οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου, 14-10 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 8-14 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες (επιθετικά ριμπάουντ), 42-34 οι πόντοι στη ρακέτα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσουέκα, Βελίκοβ, Σαχίν

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-32, 52-54, 87-76, 111-95

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 17 (4/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χάμοντς 5 (1), Κόουλμαν 16 (6/8 δίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Πλώτας 7 (2/2 δίποντα, 3/3 βολές), Μπαζίνας 13 (2/6 δίποντα, 9/12 βολές, 6 ασίστ), Καπετάκης, Λάγιος 4, Καραγιαννίδης 11 (4/6 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Γκρέι 30 (7/10 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πόλικαπ 5, Μακούρα, Σταυρακόπουλος 3 (1)

ΡΙΤΑΣ (Βέρτιο): Γουάιλι 7 (3/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ,3 ασίστ), Γουόκερ 8 (1/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ασίστ), Γκουντάιτις 17 (6/10 δίποντα, 5/6 βολές, 15 ριμπάουντ), Μπρούνκε 3, Χάρντινγκ 13 (5/7 δίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Στούκνις, Μασιούλις 15 (1/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7/8 βολές), Κριζανάουσκας 3 (1), Λουκόσιους 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Σαρτζούνας 24 (5/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 11/11 βολές, 3 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 30/45 δίποντα, 10/21 τρίποντα, 21/28 βολές, 32 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 6 επιθετικά), 22 ασίστ, 5 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 7 λάθη, 26 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Ρίτας: 23/42 δίποντα, 7/24 τρίποντα, 28/34 βολές, 39 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 14 επιθετικά), 24 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 9 λάθη, 24 φάουλ