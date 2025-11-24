Mundobasket 2027: Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε την προετοιμασία ενόψει των προκριματικών

Η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία της στη Θεσσαλονίκη, ενόψει του πρώτου προκριματικού “παράθυρου” για το Mundobasket 2027.

Η ΕΟΚ ενημέρωσε ότι 14 από τους 18 διεθνείς έδωσαν το “παρών” στην προπόνηση, ενώ μετά το τέλος της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague θα ενταχθούν και οι Κώστας Παπανικολάου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Αναλυτικά, η ενημέρωση της ΕΟΚ:

Στη Θεσσαλονίκη άρχισε από σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών, εν όψει του πρώτου προκριματικού “παράθυρου” για το FIBA World Cup 2027. Την Πέμπτη (27/11) θα αντιμετωπίσει στο “Αλεξάνδρειο” τη Ρουμανία (18.30) και την Κυριακή (30/11) στο Πόρτο την Πορτογαλία (19.00).

Στην πρώτη προπόνηση έδωσαν το «παρών» οι 14 από τους 18 παίκτες που έχει καλέσει ο Βασίλης Σπανούλης και συγκεκριμένα οι, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ, Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος.

Αναμένεται η ενσωμάτωση στην ομάδα των παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα.

Οι πρώτες προπονήσεις γίνονται υπό την επίβλεψη των Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, Κώστα Χαραλαμπίδη, Κώστα Παπαδόπουλου και Κωνσταντίνου Ηλιάδη και του γυμναστή Παναγιώτη Ζάλογγου, ενώ και στο τεχνικό επιτελείο αναμένονται προσθήκες μετά την αγωνιστική στην Ευρωλίγκα.