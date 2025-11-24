Αιτωλοακαρνανία: Συνεχή κρούσματα ευλογιάς σε περιοχές του Δήμου Μεσολογγίου και Χάλκεια

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Αιτωλοακαρνανίας και σε μεγάλη ανησυχία οι κτηνοτρόφοι, μιας κα η ζωονόσος της ευλογιάς καταγράφει πολύ ανησυχητική εξάπλωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τελευταίο εικοσαήμερο περίπου, η Αιτωλοακαρνανία καταγράφει διψήφιο αριθμό κρουσμάτων κάθε εβδομάδα με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε μια σοβαρή εξάπλωση σε περιοχές του Δήμου Μεσολογγίου.

Κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε Μεσολόγγι, Αγιο Θωμά, Αγιο Γεώργιο και Ξηρέικα κ.α. καθώς και στην περιοχή της Γαβρολίμνης Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας.

Κτηνίατροι δεν κρύβουν την ανησυχία τους με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο και για μη σωστή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αλλά και για άλλους παράγοντες που δεν μπορούν να εξηγηθούν, αφού εμφανίζονται κρούσματα σε κλειστές εκτροφές, μέσα σε ζώνες επιτήρησης. Πηγές κάνουν λόγο για «εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση» που δεν επιδέχεται εφησυχασμό.

Τα κρούσματα αφορούν μεταξύ άλλων και σε μεγάλες εκτροφές με πάνω από 200 ζώα, που δυστυχώς όλα, θα οδηγηθούν στην θανάτωση. Μοιραία ο αριθμός των σφαγιασθέντων ζώων στην Αιτωλοακαρνανία, με την προσθήκη και των νέων κρουσμάτων, μπορεί να ξεπεράσει τις 10.000 από τη αρχή της εμφάνισης της ζωονόσου. Ταυτόχρονα, εφόσον η εικόνα αυτή αφορά και σε άλλες περιοχές της χώρας, η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καλείται να προβεί σε νέες και δύσκολες αποφάσεις.





Νέες δειγματοληψίες γίνονται αυτές τις ημέρες σε εκτροφές κυρίως των πληγεισών περιοχών στην Αιτωλοακαρνανία και τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα, ώστε να οριοθετηθεί το μέγεθος της διασποράς.

