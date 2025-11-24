Παιδότοπος και αναρριχώμενοι Άη Βασίληδες για τα παιδιά στο νοσοκομείο Ρίου, από το Safety Project

Έναν νέο χώρο χαράς και παιχνιδιού αποκτούν τα παιδιά της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, χάρη στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Safety Project.

Σε χώρο, που παραχωρήθηκε από τον Διευθυντή της Κλινικής, Γαβριήλ Δημητρίου, διαμορφώνεται ένας παιδότοπος που θα προσφέρει ένα ασφαλή σημείο όπου τα παιδιά μπορούν να παίξουν και να ξεφύγουν για λίγο από τη δύσκολη καθημερινότητα της νοσηλείας. Τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για τις 30 Δεκεμβρίου, παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Την ίδια ημέρα, η Παιδιατρική Κλινική θα ζωντανέψει με χαμόγελα και δώρα. Σε συνεργασία με την 6η ΕΜΑΚ, πυροσβέστες θα μεταμορφωθούν σε Άγιο Βασίλη και ξωτικά και θα κατέβουν με σχοινιά από τα παράθυρα των δωματίων, μοιράζοντας παιχνίδια. Μια στιγμή που συνδυάζει την αγάπη, τη χαρά και το θάρρος, δίνοντας στα παιδιά την αίσθηση ότι η γιορτή των Χριστουγέννων φτάνει μέχρι την καρδιά τους.

Ο Safety Project δεν είναι η πρώτη φορά που υλοποιεί τέτοιες πρωτοβουλίες. Πέρυσι δημιούργησε παιδότοπο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, προχώρησε σε δωρεά θερμοκοιτίδας στο ΠΓΝΠ και, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, το 2023 μοίρασε δώρα σε παιδιά που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Ρίου.

Η πρόεδρος του Safety Project, Ελένη Βασιλοπούλου, τονίζει, στο thebest.gr ότι κάθε δράση του οργανισμού έχει στόχο να αφήνει μόνιμο αποτύπωμα στην κοινωνία, με επίκεντρο τα παιδιά: «Οργανώνουμε δράσεις που μένουν και έχουν νόημα. Φέτος διαμορφώνουμε έναν παιδότοπο και μοιράζουμε δώρα αγάπης λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, πάντα προωθώντας το μήνυμα «Γίνε Δότης του Μυελού των Οστών». Με μια απλή διαδικασία, κάποιος μπορεί να σώσει μια ζωή».