Δύο αδέρφια τραυματίες σε συμπλοκή ανηλίκων στη Βάρκιζα

Δύο αδέρφια νοσηλεύονται έπειτα από συμπλοκή ανηλίκων στη Βάρκιζα. Ο ένας νεαρός τραυματίστηκε στα πλευρά και νοσηλεύεται στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο «Αγία Σοφία», ενώ ο αδερφός του έχει θλαστικά τραύματα στον θώρακα και το ήπαρ και νοσηλεύεται στο «Ασκληπιείο» Βούλας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια συνεχιζόμενη και ανησυχητική αύξηση βίας μεταξύ ανηλίκων, αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. «Φέτος, πάνω από 1.000 παιδιά έχουν προσέλθει στα νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» με τραυματισμούς από επιθέσεις, ενώ υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του έτους ο αριθμός θα φτάσει τα 3.000. Το 25% των περιστατικών συμβαίνει εντός σχολείων, με εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς και επιθέσεις με αιχμηρά αντικείμενα», τονίζει ο κ. Γιαννάκος.

Ειδικοί και φορείς προειδοποιούν ότι το φαινόμενο απαιτεί άμεση παρέμβαση από οικογένειες, σχολεία και κράτος κοινωνικής προστασίας, προτού τα περιστατικά κλιμακωθούν περαιτέρω.