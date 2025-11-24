Φονικό στη Νέα Πέραμο: Με ψαλίδι σκότωσε τον αδελφό του ο 44χρονος -«Μας κυνηγούσε...»

Άγριο φονικό αποκαλύφθηκε σήμερα το πρωί προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές. Όπως έγινε γνωστό, ένας 47χρονος βρέθηκε δολοφονημένος μέσα σε μονοκατοικία στη Νέα Πέραμο.

Ο άνδρας σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έφερε σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από ψαλίδι.

Ύποπτος για το φονικό ο αδελφός του 47χρονου

Στο σπίτι που βρίσκεται σε χωματόδρομο στην περιοχή Λουτρόπυργος βρισκόταν και ο 44χρονος αδελφός του θύματος, επίσης τραυματισμένος, στο πρόσωπο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες από την προανάκριση, θεωρείται ο βασικός ύποπτος για το φονικό.

Την αστυνομία κάλεσε ο τρίτος αδερφός, ένας 48χρονος. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο μεγαλύτερος αδερφός φέρεται να είπε στην ΕΛΑΣ ότι «μας κυνηγά ο αδελφός μου για να μας σφάξει».

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς μεταξύ των δύο, ωστόσο τα ακριβή αίτια της συμπλοκής δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Οι Αρχές αυτήν την ώρα συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.