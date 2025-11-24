Νέα Πέραμος: Άνδρας βρέθηκε δολοφονημένος σε μονοκατοικία- Ύποπτος ο αδελφός του

Άγρια δολοφονία στη Νέα Πέραμο καθώς ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε σπίτι. Στο σημείο βρέθηκε τραυματισμένος και ο αδελφός του ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και φέρεται πως είναι ο δράστης του εγκλήματος.

Όλα έγιναν νωρίς το πρωί της Δευτέρας (24.11.2025) μέσα σε μονοκατοικία στη Νέα Πέραμο. Το θύμα της δολοφονίας βρέθηκε νεκρό από τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο σημείο βρέθηκε και ο αδελφός του, επίσης τραυματισμένος και ο οποίος φέρεται πως είναι ο δράστης της δολοφονίας.

Ο δεύτερος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε στο μοιραίο σπίτι της Νέας Περάμου και αν πρόκειται για αδελφοκτονία.