Αίγιο: 7 χρόνια και 11 μήνες για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων

Στα χέρια της Αστυνομίας στο Αίγιο κατέληξε χθες το πρωί ένας άνδρας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις, με συνολική ποινή φυλάκισης επτά ετών και έντεκα μηνών, για αδικήματα βίας κατά υπαλλήλων, απείθειας, απειλής και εξύβρισης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν σε βάρος του δυο καταδικαστικές αποφάσεις του Τριμελούς και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης -7- ετών και -11- μηνών για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, απειλή και εξύβριση.