Πριν την άφιξη Κυρανάκη, ο Οδοντωτός σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας αναμένεται σήμερα να υιοθετήσει ψήφισμα διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση του Οδοντωτού, λίγες ημέρες πριν από την άφιξη του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, στην Πάτρα.

Η παρουσία του υπουργού έχει ήδη προκαλέσει ένταση, μετά τη δημόσια πρόσκληση του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, για ξεκάθαρη τοποθέτηση σχετικά με το τρένο στην Πάτρα και την υπογειοποίηση.

Στη σημερινή συνεδρίαση, παρουσία των δημάρχων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, θα συζητηθούν τα ψηφίσματα των δύο δημοτικών συμβουλίων, που ζητούν τη συνέχιση της ασφαλούς λειτουργίας του Οδοντωτού Διακοπτό–Καλάβρυτα. Εισηγητής του θέματος από την πλευρά της Περιφέρειας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος έχει αναλάβει και τις σχετικές επαφές με τα αρμόδια υπουργεία, τον ΟΣΕ και τη Hellenic Train.