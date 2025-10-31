Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων για τον Οδοντωτό- Τι ζητά

Να μην περισταλούν τα δρομολόγια και να δρομολογηθούν άμεσα έργα συντήρησης ζητά μεταξύ άλλων με ψήφισμά του για τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων.

Αναλυτικά το ψήφισμα, το οποίο θα υποβληθεί στον Πρωθυπουργό αναφέρει:

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων κατά την έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίασή του,

σήμερα 24 Οκτωβρίου 2025, αναφορικά με την τακτική συνέχιση της ασφαλούς λειτουργίας

του Ιστορικού Οδοντωτού Σιδηρόδρομου, της γραμμής Καλάβρυτα-Διακοπτό,

Με αφορμή το περιστατικό της Κυριακής 12 Οκτωβρίου, και την ενημέρωση που υπήρξε από το

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ότι, πρόθεση του Υπουργείου – για να συντηρηθούν οι

συρμοί και ν’ απαλειφθεί το φαινόμενο των συχνών βλαβών, είναι η δραστική περιστολή των

δρομολογίων, είτε ένα δρομολόγιο την ημέρα, είτε από δυο δρομολόγια τις μέρες Παρασκευή,

Σάββατο και Κυριακή και πάντως όχι μετά τη δύση του ηλίου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Πρώτον, να μην περισταλούν τα δρομολόγια, κάτι που αν συμβεί θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις

στον οικονομικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής μας, θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιμότητα

μεγάλου μέρους των μικρομεσαίων επιχειρηματικών μονάδων στην περιοχή.

Δεύτερον, να δρομολογηθούν άμεσα έργα συντήρησης της υποδομής καθώς και όλα τα αναγκαία

έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης σ’ όλη τη διαδρομή των 22 χιλιομέτρων.

Τρίτον, να δρομολογηθεί κάθε αναγκαία παρέμβαση για την κανονική συντήρηση του τροχαίου

υλικού και την πλήρη στελέχωση του Οδοντωτού και κυρίως του Μηχανοστασίου στο Διακοπτό.

Τέταρτον, άμεσα να υπάρξει συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και τους

εμπλεκόμενους φορείς (ΟΣΕ, Hellenic Train) ώστε να καταρτιστεί σαφές και δεσμευτικό

χρονοδιάγραμμα όλων αυτών των ενεργειών.

Πέμπτον, υποδομές που ανήκουν στον ΟΣΕ (π.χ. οι Σταθμοί στα Καλάβρυτα και στην Ζαχλωρού

και οι περιβάλλοντες χώροι τους) που σήμερα παρουσιάζουν εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, ν’

ανακαινιστούν και να εκσυγχρονιστούν.

Έκτον, ν’ αναληφθεί μ’ ευθύνη της κυβέρνησης αλλά και της Hellenic Train, συντονισμένη

πρωτοβουλία με σκοπό την αποκατάσταση του κύρους του Οδοντωτού και καμπάνια προβολής

της διαδρομής που θεωρείται ίσως η ομορφότερη σ’ όλη την Ευρώπη.

Έβδομον, να διευκρινιστεί επισήμως και εγγράφως ποιοι και για ποιους ακριβώς λόγους

αποφασίζουν την περιστολή των δρομολογίων.



1. Καλείται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι Βουλευτές Αχαΐας και τον Δήμο Αιγιαλείας να

συνταχθούν με τα παραπάνω αιτήματα του Δήμου Καλαβρύτων και όλοι οι φορείς της περιοχής,

όπως και όλοι οι δημότες των Καλαβρύτων, να διεκδικήσουν μαζί με τη Δημοτική Αρχή, την

θωράκιση του Οδοντωτού και την αναβάθμιση του.



2. Το ψήφισμα – αίτημα (απόφαση) αυτό του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων να

υποβληθεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού

Μεταφορών, στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, στις Διοικήσεις του ΟΣΕ, στην Hellenic Train

στους εννέα βουλευτές του νομού Αχαΐας και στον Δήμο Αιγιαλείας για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση (Ψήφισμα-αίτημα) αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 140/2025.

