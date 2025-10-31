Πάτρα: Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι εθελοντές- Σοκαριστικές εικόνες από το «κολαστήριο» με τις 28 γάτες- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Τμηματικά μεταφέρονται σε κτηνιάτρους και στη συνέχεια σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Δήμου Πατρέων οι 28 γάτες που διασώθηκαν από σπίτι- "κολαστήριο", μετά από εισαγγελική εντολή, όπως αποκάλυψε το thebest.gr.

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε την Πέμπτη, μετά από καταγγελία και αυτοψία, καθώς ο χώρος παρουσίαζε εικόνα απόλυτης εγκατάλειψης: σκοτάδι, έντονη δυσοσμία, απουσία τροφής και νερού, καθώς και σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους. Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν και οστά νεκρής γάτας, ενώ ανάμεσα στα ζώα υπήρχαν και πέντε μικρά γατάκια, περίπου δύο μηνών.

Παρά τις άθλιες συνθήκες, οι περισσότερες γάτες φαίνεται να βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση, γεγονός που αποδίδεται σε περιοδική σίτιση από κάποιο άτομο. Οι περισσότερες είναι νεαρές, φιλικές προς τον άνθρωπο.

Η επιχείρηση διάσωσής τους, θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες από το σπίτι που ήταν κλεισμένα και επί τους ουσίας παρατημένα, καθώς όπως λένε εθελοντές στο thebest.gr, «η διαδικασία μεταφοράς τους, είναι δύσκολη και επίπονη λόγω των ακαθαρσιών και της αποπνικτικής οσμής, δεν αντέχει κανείς να παραμείνει στο χώρο πάνω από πέντε λεπτά».

Ήδη οι πρώτες γάτες έχουν μεταφερθεί σε κτηνιατρικές κλινικές, όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις, εμβολιασμούς και στειρώσεις.

Στόχος των αρχών και των εθελοντών είναι, μετά την αποθεραπεία και την αποκατάστασή τους, οι γάτες να δοθούν προς υιοθεσία, ώστε να αποκτήσουν ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον διαβίωσης.