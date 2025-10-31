Πάτρα, ένα τεράστιο… σταχτοδοχείο! Γόπες όπου και αν κοιτάξεις- ΦΩΤΟ

Η Πάτρα μοιάζει σήμερα με μια πόλη που έχει «συμβιβαστεί» πια με τη βρωμιά της
Όλη η Πάτρα… φουμάρει. Όπου κι αν στρέψει κανείς το βλέμμα, σε πλατείες, πάρκα, παραλίες και φυσικά στα πρανές των δρόμων, το θέαμα είναι το ίδιο, χιλιάδες αποτσίγαρα πεταμένα παντού, σαν να έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του αστικού τοπίου.
Οι δρόμοι, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, θυμίζουν συχνά υπαίθριο σταχτοδοχείο, αποτυπώνοντάς την έκταση του προβλήματος.
Η ρύπανση από αποτσίγαρα δεν είναι μόνο αισθητικό πρόβλημα. Σύμφωνα με περιβαλλοντολόγους, πρόκειται για μια από τις πιο επικίνδυνες μορφές αστικής ρύπανσης, καθώς ένα και μόνο αποτσίγαρο μπορεί να μολύνει εκατοντάδες λίτρα νερού και να παραμείνει στο περιβάλλον για περισσότερο από δέκα χρόνια.
Η Πάτρα μοιάζει σήμερα με μια πόλη που έχει «συμβιβαστεί» πια με τη βρωμιά της.
Πάτρα: «Αστακός» το Αρχαίο Ωδείο- Πλήρως θωρακισμένο απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο κλοπής- «Πρόβα» ο χθεσινός εισβολέας
Πάτρα: Πονοκέφαλος για τα καταστήματα, γυναίκες και μικρά παιδιά που κλέβουν ότι βρουν μπροστά τους - ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
Πάτρα: Μικροί ρομά κρεμιούνται από αυτοκίνητα για χρήματα- ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr