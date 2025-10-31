Πάτρα, ένα τεράστιο… σταχτοδοχείο! Γόπες όπου και αν κοιτάξεις- ΦΩΤΟ

Όλη η Πάτρα… φουμάρει. Όπου κι αν στρέψει κανείς το βλέμμα, σε πλατείες, πάρκα, παραλίες και φυσικά στα πρανές των δρόμων, το θέαμα είναι το ίδιο, χιλιάδες αποτσίγαρα πεταμένα παντού, σαν να έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του αστικού τοπίου.

Οι δρόμοι, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, θυμίζουν συχνά υπαίθριο σταχτοδοχείο, αποτυπώνοντάς την έκταση του προβλήματος.

Η ρύπανση από αποτσίγαρα δεν είναι μόνο αισθητικό πρόβλημα. Σύμφωνα με περιβαλλοντολόγους, πρόκειται για μια από τις πιο επικίνδυνες μορφές αστικής ρύπανσης, καθώς ένα και μόνο αποτσίγαρο μπορεί να μολύνει εκατοντάδες λίτρα νερού και να παραμείνει στο περιβάλλον για περισσότερο από δέκα χρόνια.

Η Πάτρα μοιάζει σήμερα με μια πόλη που έχει «συμβιβαστεί» πια με τη βρωμιά της.