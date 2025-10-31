Πάτρα: Μικροί ρομά κρεμιούνται από αυτοκίνητα για χρήματα- ΦΩΤΟ

Σοκαριστικές σκηνές καταγράφονται σχεδόν καθημερινά στη διασταύρωση Ελ. Βενιζέλου και Γ. Παπανδρέου στην Πάτρα.

Μικρά παιδιά ρομά, στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν χρήματα από διερχόμενους οδηγούς, δεν διστάζουν να κρεμαστούν από τα αυτοκίνητα για να τους αναγκάσουν να δώσουν κέρματα.

Όπως επισημαίνουν μέλη της ομάδας «Αυτά που δεν λέγονται» στο Facebook, που δημοσίευσαν και σχετικές φωτογραφίες, ο κίνδυνος για τραυματισμούς ή πρόκληση τροχαίων είναι άμεσος.