Τραμπ και Πούτιν σε αδιέξοδο: Η συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη ακυρώθηκε

Μέχρι πρόσφατα, ΗΠΑ και Ρωσία υποστήριζαν ότι η συνάντηση κορυφής ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη είχε απλώς αναβληθεί. Ωστόσο, σημερινό δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η συνάντηση ακυρώθηκε οριστικά.

Στο άρθρο αναφέρεται πως η απόφαση για την ακύρωση της συνάντησης μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν πάρθηκε μετά από ένα τηλεφώνημα έντασης μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ και των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Υπάρχουν αναφορές πως από την ρωσική πλευρά υπήρχαν παράλογες απαιτήσεις σχετικά με την Ουκρανία.

«Η Μόσχα δεν δείχνει πρόθυμη για διαπραγματεύσεις», φέρεται να είπε ο Μάρκο Ρούμπιο στον Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη αυτόν τον μήνα μεταξύ των δύο ηγετών, αναβλήθηκαν αφότου η Μόσχα επέμεινε σε μια συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης περισσότερων εδαφών από την Ουκρανία ως προϋπόθεση για την κατάπαυση του πυρός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε την έκκληση της Ουκρανίας για άμεση κατάπαυση του πυρός με βάση τις τρέχουσες γραμμές.

Λίγες μέρες αφότου οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στην ουγγρική πρωτεύουσα για να συζητήσουν πώς να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έστειλε υπόμνημα στην Ουάσινγκτον υπογραμμίζοντας τις ίδιες απαιτήσεις για την αντιμετώπιση των «βασικών αιτιών πολέμου», όπως τις αποκαλεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε και εγγυήσεις πως η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έβαλε νέα όρια αυτόν τον μήνα, λέγοντας πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά δεν θα αποσύρει πρώτη τα στρατεύματά της από επιπλέον εδάφη, όπως ζήτησε η Μόσχα.