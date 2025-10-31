Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ σε πνεύμα Halloween: Μοίρασαν γλυκά στα παιδιά στον Λευκό Οίκο

Πολλά παιδιά ήταν από τις οικογένειες των μελών της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου
Trick or treat και στον στολισμένο Λευκό Οίκο! Την Πέμπτη το βράδυ (30/10/2025), ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ μπήκαν στο πνεύμα του Halloween, μοιράζοντας γλυκά σε παιδιά ντυμένα με αποκριάτικες στολές.
Δεκάδες μικροί «πρίγκιπες», φαντάσματα και άλλα χρωματιστά κοστούμια σχημάτισαν ουρά για να πάρουν τα γλυκά τους από το πρώτο ζεύγος των ΗΠΑ. Παρά την κούραση του Ντόναλντ Τραμπ από την περιοδεία του στην Ασία και το πολύωρο ταξίδι επιστροφής στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος στάθηκε στο πλευρό της Μελάνια Τραμπ και απόλαυσαν μαζί την αποκριάτικη παράδοση.
Ένα από τα πιο έξυπνα σύνολα ίσως ανήκε σε μια οικογένεια που έστησε ολόκληρο «βαγόνι» drive-thru ενός McDonald’s.
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν τις οικογένειες και υπέγραψαν αυτόγραφα, χαμογελώντας στους μικρούς φιλοξενούμενους και κάνοντας αστεία για τις στολές τους.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Διεθνή Σύνδεσμο Φρέσκων Προϊόντων (International Fresh Produce Association), ο οποίος δώρισε τις κολοκύθες της γιορτής στην Κουζίνα του DC Central Kitchen μετά το τέλος των εορτασμών.
Η μπάντα Strolling Strings της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έπαιξε το «Thriller» καθώς Μελάνια Τραμπ και Ντόναλντ Τραμπ έβγαιναν από τον Λευκό Οίκο που ήταν διακοσμημένος με σκαλιστές κολοκύθες και φθινοπωρινά φύλλα.
