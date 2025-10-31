Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ σε πνεύμα Halloween: Μοίρασαν γλυκά στα παιδιά στον Λευκό Οίκο

Trick or treat και στον στολισμένο Λευκό Οίκο! Την Πέμπτη το βράδυ (30/10/2025), ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ μπήκαν στο πνεύμα του Halloween, μοιράζοντας γλυκά σε παιδιά ντυμένα με αποκριάτικες στολές.

Δεκάδες μικροί «πρίγκιπες», φαντάσματα και άλλα χρωματιστά κοστούμια σχημάτισαν ουρά για να πάρουν τα γλυκά τους από το πρώτο ζεύγος των ΗΠΑ. Παρά την κούραση του Ντόναλντ Τραμπ από την περιοδεία του στην Ασία και το πολύωρο ταξίδι επιστροφής στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος στάθηκε στο πλευρό της Μελάνια Τραμπ και απόλαυσαν μαζί την αποκριάτικη παράδοση.

Πολλά παιδιά ήταν από τις οικογένειες των μελών της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου.

Ένα από τα πιο έξυπνα σύνολα ίσως ανήκε σε μια οικογένεια που έστησε ολόκληρο «βαγόνι» drive-thru ενός McDonald’s.