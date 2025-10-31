Πρίγκιπας Άντριου: Το σκάνδαλο Έπσταϊν και η Βιρτζίνια Τζιούφρε που τον έδιωξαν από το παλάτι

«Αυτήν την ημέρα, μια συνηθισμένη κοπέλα από μια συνηθισμένη αμερικανική οικογένεια, έδιωξε έναν Βρετανό πρίγκιπα από το παλάτι με την αλήθεια και το εξαιρετικό της θάρρος». Με αυτή τη φράση η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε σχολίασε την απόφαση για την αφαίρεση των τίτλων και των τιμών από τον πρίγκιπα Άντριου, λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση του παιδεραστή χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε τη διαδικασία για την απομάκρυνση των τίτλων από τον αδελφό του, τον πρίγκιπα Άντριου, δεύτερο γιο της βασίλισσας Ελισάβετ. Πλέον θα φέρει το όνομα Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίντσορ και, εξαιτίας του σκανδάλου, καλείται να εγκαταλείψει την έπαυλή του στο Ουίνδσορ, τη Royal Lodge. Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες που έχουν πλήξει σοβαρά τη φήμη της βρετανικής μοναρχίας, αν και η Βιρτζίνια Τζιούφρε, πριν βάλει τέλος στη ζωή της, είχε καταγγείλει ότι ο πρίγκιπας ήρθε μαζί της σεξουαλική επαφή τουλάχιστον τρεις φορές.

Η πρώτη από αυτές, όπως ισχυρίζεται η Βιρτζίνια Τζιούφρε ήταν στα 17 της χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια, ήρθε σε επαφή με τον πρίγκιπα της Βρετανίας μέσα από το δίκτυο που είχε στήσει ο Τζέφρι Έπσταϊν με την βοήθεια της Γκίσλεϊν Μάξγουελ.

Στην πρώτη τους συνάντηση, η Βιρτζίνια Τζιούφρε είχε περιγράψει πως για πρώτη φορά συναντήθηκαν σε νυχτερινό κέντρο στο Λονδίνο, όπου χόρεψαν. «Απαίσιος χορευτής, ίδρωνε πολύ», είχε σχολιάσει για αυτή τη συνάντηση. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το σπίτι της Γκίσλεϊν Μάξγουελ. «Κάνε για αυτόν ότι κάνει για τον Τζέφρι», φέρεται να της είπε η Μάξγουελ. Το επόμενο πρωί έβγαλαν για την περίφημη φωτογραφία που τους δείχνει να ποζάρουν ενώ από πίσω τους κάθεται η Γκίσλεϊν Μάξγουελ.

«Ο πρίγκιπας Άντρου έδειχνε να πιστεύει πως το να κάνει σεξ με εμένα ήταν το εκ γενετής δικαίωμά του», αναφέρει στο βιβλίο της που βγήκε μετά την αυτοκτονία της, σύμφωνα με το Sky News.

Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ φέρεται πως προσπαθούσε να πείσει την Βιρτζίνια Τζιούφρε να εξυπηρετήσει τον πρίγκιπα Άντριου, αποκαλώντας την ως Σταχτοπούτα. «Θα συναντήσεις έναν όμορφο πρίγκιπα», φέρεται να της είπε παρά το γεγονός πως ήταν μόλις 17 χρόνων.

Όταν ο πρίγκιπας Άντριου έφτασε αργότερα, η Τζιούφρε εξήγησε ότι η Μάξγουελ του ζήτησε να μαντέψει την ηλικία της.

«”Οι κόρες μου είναι λίγο μικρότερες από εσένα”, μου είπε. Ως συνήθως, η Μάξγουελ έκανε ένα αστείο: “Υποθέτω ότι θα πρέπει να την ανταλλάξουμε σύντομα”», αναφέρει στο βιβλίο της.

Σύμφωνα και πάλι με την ίδια, η Τζιούφρε πληρώθηκε 15.000 δολάρια για το πρώτο βράδυ με τον πρίγκιπα Άντριου.

Στο βιβλίο αναφέρει επίσης 2 άλλες περιπτώσεις στις οποίες η Τζιούφρε είχε σεξουαλική επαφή με τον πρίγκιπα Άντριου – στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

«Αρκετές από εμάς είχαμε κακοποιηθεί ή βιαστεί ως παιδιά. Πολλές από εμάς ήμασταν φτωχές ή ακόμα και άστεγες. Ήμασταν κορίτσια για τα οποία κανείς δεν νοιαζόταν, και ο Επστάιν προσποιούταν ότι νοιαζόταν», αναφέρει στο βιβλίο της.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που βγήκε στην επιφάνεια το τεράστιο κύκλωμα που είχε στήσει ο Τζέφρι Έπσταϊν για την ελίτ κοινωνία. Η εμπλοκή του πρίγκιπα Άντριου ωστόσο ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Οι φήμες και οι αναφορές της Βιρτζίνια Τζιούφρε στο βιβλίο της ήταν αρκετές για να τον διώξουν από το παλάτι και να τον βάλουν στο στόχαστρο.