Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη που επιχειρούσε να επιβιβαστεί

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν»
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, όταν λεωφορείο παρέσυρε μια γυναίκα ηλικίας 72 ετών τη στιγμή που επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε αυτό.
Η 72χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου νοσηλεύεται.
Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
