Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη που επιχειρούσε να επιβιβαστεί

Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη που...

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν»

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, όταν λεωφορείο παρέσυρε μια γυναίκα ηλικίας 72 ετών τη στιγμή που επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε αυτό.

Η 72χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου νοσηλεύεται.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Ειδήσεις Τώρα

Τέμπη: Τι ειπώθηκε και προκάλεσε οργή στις οικογένειες των θυμάτων

Βασιλιάς Κάρολος: Κήρυξε έκπτωτο από τους βασιλικούς τίτλους τον αδελφό του Άντριου λόγω του σκανδάλου Επστάιν

Νέα Κίος: Τρέχανε σε μια οδό που το όριο είναι 50 με 180, λέει ο σύζυγος της 39χρονης που έχασε τη ζωή της

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πειραιάς Παράσυρση Λεωφορείο Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις