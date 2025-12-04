Τζόκερ κλήρωση 2997: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 η κλήρωση Τζόκερ.
Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Πέμπτη (αριθμός κλήρωσης 2997), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 4, 9, 14, 29, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 12.
