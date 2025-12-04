Δυτική Αχαΐα: 17χρονη έχασε τις αισθήσεις της μετά από κατανάλωση αλκοόλ- Δύο συλλήψεις

Σοβαρό περιστατικό με ανήλικη και κατανάλωση αλκοόλ σημειώθηκε στην Αχαΐα.

Ένα 17χρονο κορίτσι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, όμως η έγκαιρη παρέμβαση του προσωπικού του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας απέτρεψε τα χειρότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα, όταν η ανήλικη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι και καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα αλκοόλ έχασε τις αισθήσεις της. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας και αποχώρησε λίγες ώρες αργότερα, αφού διασφαλίστηκε η υγεία του.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε στη σύλληψη τόσο της γυναίκας στο σπίτι της οποίας βρισκόταν η 17χρονη όσο και της μητέρας της. Οι δύο γυναίκες κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.