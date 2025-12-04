Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δυτική Αχαΐα: 17χρονη έχασε τις αισθήσεις της μετά από κατανάλωση αλκοόλ- Δύο συλλήψεις

Δυτική Αχαΐα: 17χρονη έχασε τις αισθήσει...

Σοβαρό περιστατικό με ανήλικη και κατανάλωση αλκοόλ

Σοβαρό περιστατικό με ανήλικη και κατανάλωση αλκοόλ σημειώθηκε στην Αχαΐα.

Ένα 17χρονο κορίτσι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, όμως η έγκαιρη παρέμβαση του προσωπικού του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας απέτρεψε τα χειρότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα, όταν η ανήλικη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι και καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα αλκοόλ έχασε τις αισθήσεις της. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας και αποχώρησε λίγες ώρες αργότερα, αφού διασφαλίστηκε η υγεία του.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε στη σύλληψη τόσο της γυναίκας στο σπίτι της οποίας βρισκόταν η 17χρονη όσο και της μητέρας της. Οι δύο γυναίκες κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις Τώρα

Έκλεισαν την Πατρών-Πύργου οι αγρότες- Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις- ΦΩΤΟ

Σαρώνει ο «Byron»: Εγκλωβισμοί στη Λακωνία και πλημμυρισμένοι δρόμοι στην Εύβοια - Σοβαρά προβλήματα σε όλη την Ελλάδα

Πάτρα: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό 12χρονου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αλκοόλ Συλλήψεις

Ειδήσεις