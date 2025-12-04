Δυτική Αχαΐα: 17χρονη έχασε τις αισθήσεις της μετά από κατανάλωση αλκοόλ- Δύο συλλήψεις

Σοβαρό περιστατικό με ανήλικη και κατανάλωση αλκοόλ
Σοβαρό περιστατικό με ανήλικη και κατανάλωση αλκοόλ σημειώθηκε στην Αχαΐα.
Ένα 17χρονο κορίτσι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, όμως η έγκαιρη παρέμβαση του προσωπικού του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας απέτρεψε τα χειρότερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα, όταν η ανήλικη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι και καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα αλκοόλ έχασε τις αισθήσεις της. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας και αποχώρησε λίγες ώρες αργότερα, αφού διασφαλίστηκε η υγεία του.
Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε στη σύλληψη τόσο της γυναίκας στο σπίτι της οποίας βρισκόταν η 17χρονη όσο και της μητέρας της. Οι δύο γυναίκες κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
