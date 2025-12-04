Πάτρα: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό 12χρονου

Νέα δεδομένα προέκυψαν σήμερα στην έρευνα για την υπόθεση ξυλοδαρμού ενός 12χρονου μαθητή της Α’ Γυμνασίου από τρεις συμμαθητές του μεγαλύτερης τάξης, στο ίδιο σχολείο της Πάτρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, αμέσως μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου, όταν οι τρεις 13χρονοι φέρεται να επιτέθηκαν και να ξυλοκόπησαν τον μικρότερο μαθητή.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτοφώρου, οι τρεις ανήλικοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών. Στην κατοχή ενός από αυτούς βρέθηκε και το κινητό τηλέφωνο με το οποίο είχε καταγραφεί σε βίντεο η στιγμή της επίθεσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα ανηλίκων, όπου αφού έγινε η σχετική διαδικασία, αφέθηκαν ελεύθεροι.