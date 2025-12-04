Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025

Φαρμακεία

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 202 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ 02:00 - 08:30 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 202 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης 14:30-17:30 & 21:00-08:30 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22061 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610 524.492 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων 14:30-17:30 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 79 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2614-001.851 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΜΠΙΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13 ΤΗΛ.: 26920-23.047 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού 14:30-17:30 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

