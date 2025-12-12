Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14/12/2025

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΝΙΤΣΑΣ χήρας ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 98
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΝΤΟΛΥ, ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΣΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΙΛΑ
ΕΤΩΝ 79
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΛΩΡΑΤΟΥ, ΙΣΙΔΩΡΑ ΡΟΥΠΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΡΔΑ
ΕΤΩΝ 93 ΕΤΩΝ 80
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑ, ΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥΣ : ΑΙΜΙΛΙΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΗ χήρα ΔΗΜ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13/12/2025 & ώρα 9 π.μ. στον ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΥ
(ΕΤΩΝ 81)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κατίνα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης & Μαρία, Μαρία & Χρήστος, Ιωάννης & Μαριάννα
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος
Ευβοίας 184 – Πάτρα, Τηλ. 2610 426 787, 6973 698042 - 690 6611060, Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - 12 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΑΝΔΡ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡO ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΤΖΟΛΑ
ΕΤΩΝ 88
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΖΟΛΑ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΤΟΥΚΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΗΛΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΠΑΝΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΑΝΟΥ,
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ,
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/2025 & ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝ.
ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ Ή ΤΣΑΜΗ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟY ΥΠΑΛΛΗΛΟY ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ) – ΕΤΩΝ 74
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ,
ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ (ΧΗΡΑ) ΧΑΡ. ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ,
ΕΙΡΗΝΗ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΡΓΥΡΩ ΨΥΛΛΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΙΑΣ)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 68
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΔΙΑΣ (ΜΠΟΥΓΑ) Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΗ
ΕΤΩΝ 73
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΗ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΕΤΤΑΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13-12-2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13-12-2025 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Ροϊτίκων (Νεκροταφείο) Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΖΑΦΕΙΡΩΣ (χήρας) ΙΩΑΝ ΚΑΡΑΚΙΚΕ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 86
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ :
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΤΣΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΑΝΕΣΤ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ
ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 83 - ΕΤΩΝ 72
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΣΥΖ. ΔΗΜ. ΛΙΑΠΗ
ΕΤΩΝ 72
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΛΕΑΝΘΗΣ & ΑΝΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14-12-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΚΟΤΣΕΤΑ
ΕΤΩΝ 77
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΟΧΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΝΤΖΑΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΤΣΕΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΤΣΕΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΕΤΑΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 - 12 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΝΙΚΟΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΦΟΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΕΥΘΑΛΙΑ ΝΙΦΟΡΑ
ΣΤΑΘΗΣ & ΜΑΙΡΗ ΝΙΦΟΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 - 12 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΕΤΩΝ 93
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΝΝΑΙΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΝΙΚΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:15π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΔΩΝΙΕΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
(ΕΤΩΝ 80)
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡO ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ (ΣΙΑ)
ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 88}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/2025 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΟΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 81
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΙΑΜΑΝΤΩ & ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ,
ΜΑΡΙΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
--------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/2025 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΕΦΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:
ΣΠΥΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΙΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗΣ,
ΝΑΤΑΛΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΡΕΒΕΔΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΧΙΛ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
ΕΤΩΝ 80
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ,
ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ,
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ,
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 67
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΔΟΚΙΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ κ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ κ ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ, ΜΙΧΑΗΛ κ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Θ Ε Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΙΕΡΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΟΚΑΝΑ
ΕΤΩΝ 79
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Π Ρ Ε Σ Β Υ Τ Ε Ρ Α:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΚΑΝΑ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΣΩΚΡΑΤΗΣ κ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΤΣΟΚΑΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΑΝΝΑ ΤΣΟΚΑΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Τ Α Ε Γ Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΦΑΙΔΡΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΥΛΟΣ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΑΝΔΡΕΑΣ κ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΑ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ κ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΙΣΤΡΑ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΊ ΜΑΣ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΕΛΕΝΗ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΦΩΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΟΡΕΣΤΗΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ - ΟΡΦΕΑΣ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ κ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ κ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ κ ΠΑΠΠΟΥ
ΑΡΗ ΦΑΡΔΕΛΛΑ
ΕΤΩΝ 91
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ:
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΑΡΔΕΛΛΑ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΡΔΕΛΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ κ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΑΡΗΣ
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡO ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΧΗΡ. ΑΝΑΣΤ. ΓΑΒΡΑ
{ΕΤΩΝ 88}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΒΡΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΦΩΤΗΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΑΝΝΑ, ΘΩΜΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡO ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
--------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡO ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΓΑΛΙΩΤΗ
{ΕΤΩΝ 91}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ- ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΓΑΛΙΩΤΗ,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 14-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓIΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ
ΕΤΩΝ 70
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΟΛΓΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΘΕΟΦΑΝΙΑ, ΖΑΦΕΙΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14/12/2025 & ώρα 9.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψτχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
(ΤΩΝ 47)
Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις
Η σύντροφος: Ευγενία
Τα αδέλφια του:
Αρίστων
Κωνσταντίνος
Σοφία
Οι εξάδελφοι
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444
ΚΙΝ.: 6932 885964.
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14/12/2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένη μας
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΜΠΑΛΛΑ-ΒΑΣΑΤΗ
(ΕΤΩΝ 52)
Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις
Ο σύζυγος: Θεόδωρος
Τα τέκνα της: Ευγενία, Διονύσιος, Δημήτριος.
Οι γονείς της: Μαρία χήρα Δημ. Βασάτη, Ευγενία χήρα Διον. Μπάλλα
Τα αδέλφια της: Παναγιώτα Βασάτη, Ευγενία Βασάτη, Ακριβή Μπάλλα
Τα ανίψια της: Βαρβάρα Μέτση, Ευγενία & Γιώργος Μόσχοβος, Γεώργιος Δημητρακόπουλος
Οι εξάδελφοι
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444
ΚΙΝ.: 6932 885964.
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΩΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ) ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΧΑΡ. ΜΟΥΣΧΗ
ΕΤΩΝ 74
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ χήρα ΤΡΙΑΝΤ. ΤΣΙΡΑΚΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΣΧΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΧΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
OI ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΦΛΟΥΣΚΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ 78
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΛΟΥΣΚΟΥΝΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΛΟΥΣΚΟΥΝΗ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
OI ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 14-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΙΑΣΕΛΟ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ, Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 82
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΗΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΡΛΕΠΑΝΗΣ
OI ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ χήρας ΝΙΚ. ΤΑΜΙΑ
ΕΤΩΝ 79
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ,
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & Η ΜΝΗΣΤΗ ΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Λεύκας Πατρών, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΣΑΡΑΚΙΝΗ
(ΕΤΩΝ 80)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Τα παιδιά της: Βασιλική και Μιχαήλ Μαγκανιώτης, Αλκιβιάδης Σαρακίνης, Παναγιώτης & Νατάσσα Σαρακίνη, Μαρία & Γεράσιμος Κοντοπρίας, Ανδρέας & Αγγελική Σαρακίνη
Οι εγγονοί: Άνθιμος, Νικόλαος, Αλέξανδρος
Οι αδελφοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14-12-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Οβρυάς Γλαύκου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ (χήρας) ΔΗΜ.
ΚΑΝΔΡΗ
ΕΤΩΝ 81
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
EΛENH KANΔPH
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΝΔΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΔΡΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΟΥΖΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14-12-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιτεών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓ.
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΕΤΩΝ 84
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΥΖΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14-12-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΓΟΥΡΑΣ
H ΑΔΕΛΦΗ:
ΟΛΥΜΠΙΑ (χήρα) ΦΩΤ. ΣΤΑΜΙΡΗ
OI ETTONOI:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14-12-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΛΥΤΡΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 91
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
H KOPH TOY: MAPIA ΛYTPA
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14-12-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜ.
ΛYTZEPINOY
ΕΤΩΝ 81
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΛΥΤΖΕΡΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΤΣΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΧΑΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
