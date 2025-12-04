Έλενα Κρεμλίδου: «Όταν έλαβα την πρώτη απειλή η ντροπή με έκανε να θέλω να “φύγω” από τη ζωή»

Η Έλενα Κρεμλίδου μίλησε ξανά για την υπόθεση του revenge porn, περιγράφοντας τα συναισθήματα που βίωσε όταν έλαβε την πρώτη απειλητική ειδοποίηση από τον εκβιαστή της, μαζί με γυμνή φωτογραφία της.

Η νεαρή influencer, καλεσμένη στην εκπομπή «Στο κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά, αποκάλυψε ότι η ντροπή που αισθάνθηκε ήταν τόσο έντονη, ώστε η πρώτη σκέψη που της πέρασε από το μυαλό ήταν να βάλει τέλος στη ζωή της. Παράλληλα, τόνισε ότι έχει ήδη καταθέσει πολλές μηνύσεις, καθώς έχει διαρρεύσει και επιπλέον υλικό από το παρελθόν της.

«Ουσιαστικά όλη η ιστορία μου ξεκίνησε το 2018, όπου έλαβα ένα πρώτο απειλητικό μήνυμα από άγνωστο προφίλ στο Instagram. Μου έστειλε μία γυμνή φωτογραφία που είχα να τη δω από τα 16 μου. Την είχαν στείλει από κινητό σε κινητό. Αυτό σημαίνει ότι από κάπου την πήρε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Μου στέλνει αυτή τη φωτογραφία λοιπόν και μου λέει “είσαι πολύ ωραία εδώ ή μου στέλνεις μία καινούργια ή από αύριο αυτή κυκλοφορεί παντού”. Ήταν ένας άνθρωπος δεν ήξερα και ήταν κιόλας fake προφίλ, οπότε δεν είχε καν στοιχεία.

Δεν μπορώ να ξεχάσω το πώς αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή. Η ντροπή που μέχρι και σήμερα νιώθω και παλεύει για την ντροπή και των υπόλοιπων κοριτσιών. Γι’ αυτό μιλάω συνέχεια για την ντροπή και γι’ αυτό το έγραψα και στην μπλούζα μου έξω από τα δικαστήρια, γιατί η ντροπή ήτανε αυτό που με έκανε επιτόπου να αισθανθώ ότι θέλω να “φύγω” από αυτή τη ζωή.

Σκέφτηκα να αυτοκτονήσω. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση. Ήθελα να “φύγω” όπως ήμουνα. Θυμάμαι ακριβώς και που στεκόμουνα στο σαλόνι μου, στην κουζίνα μου, όταν έλαβα την πρώτη απειλή, γιατί επιτόπου νιώθεις ντροπή για όλο σου το είναι, και λόγω πατριαρχίας η ντροπή είναι στη γυναίκα που κάνει σεξ, δεν είναι – συνήθως – στον άντρα.

Οπότε η ντροπή ότι από αύριο αυτό θα κυκλοφορήσει παντού, όλοι θα το έχουνε δει, θα έχουνε δει εμένα γυμνή, όπως δεν επέτρεψα σε κανέναν να με δει πέρα από τους συντρόφους μου, οπότε ένιωσα ότι θέλω να φύγω να μην το ζήσω όλο αυτό. Ήτανε δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω τι με κράτησε, ο Θεός; Δεν ξέρω τι με κράτησε.