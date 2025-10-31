Βιετνάμ: Πλημμύρες με τουλάχιστον 13 νεκρούς και 11 αγνοούμενους

Στους 13 ανέρχονται οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στο Βιετνάμ, ενώ οι αρχές αναφέρουν ότι 11 κάτοικοι αγνοούνται.

Εξαιτίας καταρρακτωδών βροχοπτώσεων πλημμύρισε μεγάλο τμήμα στο κεντρικό τμήμα του Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών πόλεων Χουέ και Χόι Αν που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.