Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αίγυπτο για την τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στην Αίγυπτο, όπου θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, κ. Συμεών.

Αύριο, Σάββατο ο κ. Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum).

Την Κυριακή ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.