Πτήση μέσα στο μάτι του τυφώνα Μελίσα- Το βίντεο μέσα από το κόκπιτ αεροσκάφους που έγινε viral

Παρά τις έντονες αναταράξεις,το πλήρωμα παραμένει ψύχραιμο, χωρίς να δείχνει κανένα σημάδι φόβου
Στο νέο συγκλονιστικό βίντεο από πτήση στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ), καταγράφεται η διέλευση μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα, που έχει αφήσει πίσω του 30 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές στην Καραϊβική.
Αυτή τη φορά, τα πλάνα προέρχονται από το κόκπιτ του αεροσκάφους και όχι από τις θέσεις των επιβατών. Στο βίντεο φαίνεται πως η πτήση πραγματοποιείται με σχεδόν μηδενική ορατότητα, περνώντας μέσα από ένα πυκνό τείχος νεφών.
Παρά τις έντονες αναταράξεις, που σχεδόν σηκώνουν από τις θέσεις τους τον πιλότο και τους συγκυβερνήτες, το πλήρωμα παραμένει ψύχραιμο, χωρίς να δείχνει κανένα σημάδι φόβου.
«Μου αρέσει όταν δημοσιεύονται αυτά τα βίντεο, γιατί με κάνουν να φαίνομαι σαν χε@@@ που μισώ τις μικρές αναταράξεις», έγραψε στο Χ κάποιος σχολιαστής. «Είμαι απολύτως εντυπωσιασμένος από το πόσο σταθερά και ισχυρά είναι αυτά τα αεροπλάνα, που μεταφέρουν με ασφάλεια τόσο μεγάλες και βαριές "μπάλες" όσο αυτές των πιλότων», πρόσθεσε κάποιος άλλος.
«Τι κότσια έχουν αυτοί οι τύποι!» συμπλήρωσε ένας τρίτος, «δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης μου... ποτέ», δεσμεύθηκε ένας τέταρτος.
Σε προηγούμενο βίντεο είχε καταγραφεί το βίαιο ταρακούνημα του αεροσκάφους που μετέφερε τους κυνηγούς τυφώνων της αμερικανικής υπηρεσίας.
Σε εκείνα τα πλάνα φαινόταν το αεροσκάφος να κλυδωνίζεται και αντικείμενα να πέφτουν στο πάτωμα με τους επιβάτες, πάντως, να μένουν γενικά ψύχραιμοι.
«Είστε όλοι καλά;» ρώτησε κάποιος από τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της ΝΟΑΑ όταν τελείωσαν οι αναταράξεις.
