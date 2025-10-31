Πτήση μέσα στο μάτι του τυφώνα Μελίσα- Το βίντεο μέσα από το κόκπιτ αεροσκάφους που έγινε viral

Στο νέο συγκλονιστικό βίντεο από πτήση στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ), καταγράφεται η διέλευση μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα, που έχει αφήσει πίσω του 30 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές στην Καραϊβική.

Αυτή τη φορά, τα πλάνα προέρχονται από το κόκπιτ του αεροσκάφους και όχι από τις θέσεις των επιβατών. Στο βίντεο φαίνεται πως η πτήση πραγματοποιείται με σχεδόν μηδενική ορατότητα, περνώντας μέσα από ένα πυκνό τείχος νεφών.

Παρά τις έντονες αναταράξεις, που σχεδόν σηκώνουν από τις θέσεις τους τον πιλότο και τους συγκυβερνήτες, το πλήρωμα παραμένει ψύχραιμο, χωρίς να δείχνει κανένα σημάδι φόβου.