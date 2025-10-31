Back to Top
Πάτρα: Πονοκέφαλος για τα καταστήματα, γυναίκες και μικρά παιδιά που κλέβουν ότι βρουν μπροστά τους - ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Πομώνης Γιάννης
Τρεις γυναίκες Ρομά εντοπίστηκαν πρόσφατα να κλέβουν σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Πάτρας

Ένα ακόμη περιστατικό μικροκλοπών σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Πάτρας, αυτή τη φορά με «πρωταγωνίστριες» τρεις γυναίκες Ρομά.

Το περιστατικό καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του καταστήματος, το οποίο αποκάλυψε με λεπτομέρεια τις κινήσεις των δραστών. Όπως φαίνεται στο βίντεο από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του καταστήματος, μία από τις γυναίκες φαίνεται να αφαιρεί γλυκίσματα από την προθήκη κοντά στα ταμεία, ενώ μια δεύτερη κρύβει επιμελώς κάτω από τα ρούχα της ένα μεγάλο μπουκάλι απορρυπαντικού. Αμέσως μετά, η ίδια απομακρύνεται από το σημείο και παίρνει ακόμη ένα προϊόν από ράφι, το οποίο φαίνεται διατεθειμένη να αγοράσει, προκειμένου να μην κινήσει υποψίες. Οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από τους υπαλλήλους, οι οποίοι ενημέρωσαν τη διεύθυνση του καταστήματος και το υλικό παραδόθηκε στις αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

Τα φαινόμενα μικροκλοπών στο κέντρο της Πάτρας, αλλά και στις συνοικίες, αποτελούν καθημερινό πονοκέφαλο για τους καταστηματάρχες και τους υπαλλήλους. Όπως αναφέρουν, συχνά ομάδες ατόμων —γυναίκες ή ακόμη και παιδιά— εισέρχονται στα μαγαζιά και με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαιρούν προϊόντα μικρής αξίας. Τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι εργαζόμενοι ζητούν πιο έντονη και εμφανή αστυνομική παρουσία, ώστε να αποτραπούν οι επιτήδειοι και να περιοριστούν τα συνεχή περιστατικά κλοπών που ταλαιπωρούν την τοπική αγορά.

Πολλαπλές κάμερες κατέγραψαν τη δράση των γυναικών

