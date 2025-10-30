Σε κρίσιμη κατάσταση το Νοσοκομείο Αιγίου- Η ΕΙΝΑ ζητά άμεσες προσλήψεις

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας καταγγέλλει την επικίνδυνη υποστελέχωση του Μικροβιολογικού Τμήματος και την ανυπαρξία πλήρως λειτουργικού Τμήματος Αιμοδοσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, τονίζοντας ότι οι δύο μόνο μικροβιολόγοι που έχουν απομείνει καλούνται να καλύπτουν όλα τα ωράρια, να επεξεργάζονται δείγματα και να εξυπηρετούν ζωτικής σημασίας μεταγγίσεις.

Η ΕΙΝΑ απαιτεί άμεσες προσλήψεις και τη σύσταση πλήρως στελεχωμένου τμήματος αιμοδοσίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και σε ανακοίνωσή της αναφέρει: "Εδώ και αρκετούς μήνες στο ΓΝ Αιγίου έχουν απομείνει δύο μικροβιολόγοι μετά τη μετακίνηση ενός συναδέλφου για άλλο νοσοκομείο και οι οποίοι καλούνται να καλύπτουν όλα τα ωράρια και ταυτόχρονα να επεξεργάζονται και δείγματα ασθενών από τα Καλάβρυτα (που έχει απομείνει μόνο ένας μικροβιολόγος) αλλά και να εξυπηρετούν την αιμοδοσία του εν λόγω νοσοκομείου! Το τμήμα της αιμοδοσίας λειτουργεί ως τμήμα «φάντασμα» με το φιλότιμο των εργαζόμενων μιας και δεν υπάρχει τμήμα αιμοδοσίας στο νοσοκομείο από τα οργανογράμματα του 2012! Την ίδια στιγμή μάλιστα που οι μεταγγίσεις είναι ζωτικής σημασίας για την περίθαλψη τόσο νοσηλευόμενων ασθενών (ογκολογικών κ,α) αλλά και των πασχόντων από Μεσογειακή αναιμία.

Αυτό αναδεικνύει για άλλη μια φορά τα αδιέξοδα της πολιτικής εμπορευματοποίησης της υγείας που προωθεί τόσο η τελευταία αλλά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και που δε θα λυθούν με καμία συγχώνευση αλλά με ουσιαστική ενίσχυση του συστήματος υγείας, με γενναία αύξηση της χρηματοδότησης και μόνιμες προσλήψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Απαιτούμε άμεσα να συσταθεί τμήμα αιμοδοσίας στο ΓΝ Αιγίου πλήρως στελεχωμένο. Να προκηρυχθούν άμεσα θέσεις βιοπαθολόγων για τα δύο νοσοκομεία ώστε αν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του πληθυσμού!

Συμμετέχουμε όλοι στις απεργιακές κινητοποιήσεις στις 6 και 7 Νοέμβρη!

Απογευματινό συλλαλητήριο στην Πάτρα στην πλατεία Γεωργίου την Πέμπτη 6/11 στις 6:30μμ!

Συλλαλητήριο της ΟΕΝΓΕ στο Υπουργείο Υγείας την Παρασκευή 7/11 στις 12μ!"