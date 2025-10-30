Αποτυγχάνουν τα απογευματινά ιατρεία- Μόλις 125 στο Νοσοκομείο Ρίου το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι 2.667 πρωινών

Μόλις 125 απογευματινά χειρουργεία, έχουν πραγματοποιηθεί, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΙΝΑ.

Οι φόβοι για αποτυχία του μέτρου φαίνεται πως επιβεβαιώνονται και στην Πάτρα, καθώς οι λίστες αναμονής όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά συνεχώς αυξάνονται.

Τα 125 απογευματινά χειρουργεία αποτελούν έναν αριθμό εξαιρετικά μικρό σε σχέση με τα 2.667 πρωινά χειρουργεία που πραγματοποιήθηκαν στις οκτώ λειτουργικές αίθουσες του νοσοκομείου. Την ίδια στιγμή, τέσσερις χειρουργικές αίθουσες παραμένουν κλειστές, γεγονός που -σύμφωνα με την ΕΙΝΑ- στερεί τη δυνατότητα για περίπου 2.000 επιπλέον δωρεάν πρωινές επεμβάσεις.

Η Ένωση των Νοσοκομειακών Γιατρών επισημαίνει ότι, αν οι αίθουσες αυτές λειτουργούσαν με το κατάλληλο προσωπικό, το νοσοκομείο θα μπορούσε να καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών των ασθενών της περιοχής και να μειώσει ουσιαστικά τις πολυετείς λίστες αναμονής.

«Αν υπήρχε το απαραίτητο προσωπικό και λειτουργούσαν όλες οι αίθουσες, οι λίστες θα είχαν πραγματικά μειωθεί και οι ασθενείς θα εξυπηρετούνταν χωρίς πολύμηνη αναμονή», τονίζει στο thebest.gr ο πρόεδρος της ΕΙΝΑ, Χρήστος Δάβουλος, επισημαίνοντας πως η κατάσταση στο ΠΓΝΠ αποδεικνύει ότι το μέτρο των απογευματινών χειρουργείων δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ο κ. Δάβουλος, υπογραμμίζει, επίσης, ότι, χωρίς την απαραίτητη στελέχωση και ενίσχυση των υποδομών, το μέτρο δεν μπορεί να προσφέρει ουσιαστική αποσυμφόρηση. «Χωρίς ουσιαστική ενίσχυση προσωπικού και επαναλειτουργία όλων των αιθουσών, τα απογευματινά χειρουργεία δεν μπορούν να προσφέρουν καμία πραγματική λύση», περιγράφοντας μια εικόνα συστήματος που παραμένει σε κρίση, παρά τις εξαγγελίες για «εξορθολογισμό» και «επιτάχυνση».