Λεχαινά: Μεθυσμένος στο νοσοκομείο 16χρονος- Δικογραφία από την αστυνομία

Δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών σχημάτισαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, έπειτα από καταγγελία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα της Πέμπτης σε περιοχή των Λεχαινών Ηλείας, 16χρονος κατανάλωσε αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λίγο αργότερα περιήλθε σε κατάσταση μέθης. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης από τον πατέρα του και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου για περαιτέρω φροντίδα.

Οι αστυνομικοί διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος και ενός υπαλλήλου, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας (Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας), ενώ παράλληλα θα ενημερωθούν η αρμόδια Δημοτική Αρχή και η Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.