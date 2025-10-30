Λούβρο: Τρίτη σύλληψη για την κλοπή των βασιλικών κοσμημάτων

Στη σύλληψη τρίτου υπόπτου για τη μεγάλη κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης λίγα 24ωρα μετά τη διπλή σύλληψη για την κλοπή του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου οι Αρχές προχώρησαν σε μια τρίτη σύλληψη αλλά μέχρι στιγμής δεν γίνεται καμία αναφορά για τα κλοπιμαία.

Σύμφωνα με το BFMTV η συνολικά τρίτη σύλληψη έγινε στο Παρίσι με τον ύποπτο να έχει μεταφερθεί για ανάκριση για αυτό που χαρακτηρίστηκε ως «η κλοπή του αιώνα».

Κατά την ίδια πηγή, ο άνδρας που συνελήφθη ήταν παρών στην κλοπή που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου.

Προφυλακίστηκαν οι δύο πρώτοι συλληφθέντες

Χθες, Τετάρτη, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο ύποπτοι που συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία και σύσταση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος», ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Παρισιού. Και οι δύο οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής τους στην κινηματογραφική ληστεία του Μουσείου του Λούβρου.

Οι δικηγόροι του ενός εκ των κατηγορουμένων, δήλωσαν ότι «υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στον χαρακτήρα αυτής της υπόθεσης και την εντελώς συνηθισμένη προσωπικότητα του πελάτη μας», τονίζοντας την ανάγκη «του απόλυτου σεβασμού του απορρήτου της έρευνας και της ανάκρισης», σύμφωνα με τη Le Monde.

«Αναγνώρισαν εν μέρει τα γεγονότα»

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, ανέφερε ότι οι δύο άνδρες «αναγνώρισαν εν μέρει τα γεγονότα». Σύμφωνα με την ίδια, θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί που εισέβαλαν στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα και αφαίρεσαν τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, σε μια ληστεία που διήρκεσε λιγότερο από οκτώ λεπτά.

Ο πρώτος ύποπτος, 34 ετών και αλγερινής υπηκοότητας, συνελήφθη το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο Ρουασί – Σαρλ ντε Γκολ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Αλγερία χωρίς εισιτήριο επιστροφής. Ο δεύτερος, 39 ετών, συνελήφθη μισή ώρα αργότερα κοντά στο σπίτι του στο Ομπερβιλιέ, προάστιο του Παρισιού.

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες χάρη σε ίχνη DNA που εντοπίστηκαν σε ένα από τα σκούτερ που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή. Ο 34χρονος, κάτοικος Γαλλίας από το 2010, ήταν ήδη γνωστός στις αρχές για παραβάσεις του ΚΟΚ και μία καταδίκη για κλοπή.

Ο 39χρονος, επίσης κάτοικος Ομπερβιλιέ, δήλωσε ότι εργάζεται παράνομα ως οδηγός ταξί, ενώ στο παρελθόν είχε δουλέψει και ως διανομέας. Είχε καταδικαστεί για διακεκριμένες κλοπές το 2008 και το 2014, ενώ τελεί υπό δικαστικό έλεγχο για άλλη υπόθεση που θα εκδικαστεί τον Νοέμβριο. Το DNA του εντοπίστηκε σε σπασμένες προθήκες και αντικείμενα που εγκατέλειψαν οι δράστες στη διαφυγή τους.

Οκτώ κοσμήματα αξίας 88 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, οι δράστες απέσπασαν οκτώ κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ. «Τα κοσμήματα αυτά είναι πλέον απολύτως αδύνατον να πωληθούν», τόνισε η Μπεκό, επισημαίνοντας ότι «όποιος τα αγοράσει θα καταστεί ένοχος αποδοχής προϊόντων εγκλήματος».

Οι αστυνομικοί ερευνούν εάν υπήρχε ευρύτερο κύκλωμα ή ενδεχόμενος ηθικός αυτουργός. Μέχρι στιγμής, έχει ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα η συμμετοχή τεσσάρων δραστών, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εσωτερικής συνέργειας στο μουσείο.