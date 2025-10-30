Νέα Ιωνία: Αστυνομικοί έσωσαν 26χρονο που αιμορραγούσε ακατάσχετα μέσα σε ασανσέρ

Ήταν μεσημέρι Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, όταν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για περιστατικό σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία.

Οι γείτονες είχαν ακούσει φωνές και περίεργους θορύβους από τον ανελκυστήρα, ενώ στο πάτωμα του ισογείου είχαν αρχίσει να διακρίνουν ίχνη αίματος.

Μέσα σε λίγα λεπτά, πληρώματα της ομάδας ΔΙΑΣ Νέας Ιωνίας έφτασαν στο σημείο. Όταν οι αστυνομικοί ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο και πλησίασαν το ασανσέρ, βρέθηκαν μπροστά σε ένα ανατριχιαστικό θέαμα: στο εσωτερικό του, ένας 26χρονος ήταν στο πάτωμα, μέσα σε λίμνη αίματος από πολλαπλές μαχαιριές στον λαιμό.

«Είχε χάσει πολύ αίμα, έβλεπες αίματα παντού. Είχε τουλάχιστον επτά-οκτώ μαχαιριές στον λαιμό του και δεν μπορούσε να μιλήσει», περιγράφει ένοικος της πολυκατοικίας στο protothema.gr, σημειώνοντας πως οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν συγκλονιστικές.

Οι αστυνομικοί, χωρίς να χάσουν χρόνο, προχώρησαν στις πρώτες ενέργειες για να σώσουν τη ζωή του 26χρονου. Με αιμοστατικές γάζες, επιδέσμους και πίεση στα τραύματα, προσπάθησαν να περιορίσουν την αιμορραγία, ενώ ταυτόχρονα ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, δίνοντας ακριβή στοιχεία για το σημείο και την κατάσταση του τραυματία.