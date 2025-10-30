Πάτρα: Εκδήλωση τιμής και μνήμης από τη ΜΕΘ Παίδων του Ρίου για τους 17 μικρούς ήρωες που χάρισαν ζωή

Με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό, η ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και η Ομάδα Εθελοντών «ΣΥΝάνθρωποι» διοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα δεκαεπτά μικρά παιδιά που, μέσα από τη δωρεά οργάνων, χάρισαν ζωή και ελπίδα σε άλλους ανθρώπους.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025. Στις 10:00 το πρωί θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό «Παναγία η Βοήθεια» του ΠΠΝΠ, παρουσία των γονέων των παιδιών που, μέσα στον ανείπωτο πόνο της απώλειας, πήραν τη γενναία απόφαση να προσφέρουν ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κωπηλατικός “διάπλους” με αφετηρία την περιοχή της Πλαζ και τερματισμό στο Θεατράκι της Πάτρας, με τη συμμετοχή του Συλλόγου CCP Patras Kayak Team, στη μνήμη των παιδιών.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να τιμηθούν οι μικροί δωρητές και να αναδειχθεί η δωρεά οργάνων ως ύψιστη πράξη αγάπης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς — αλλά και ως φόρος τιμής στις οικογένειες που, μέσα από τη γενναιότητά τους, μετέτρεψαν τον πόνο σε ελπίδα για ζωή.