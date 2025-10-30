Ανακοινώνονται σήμερα τα μέτρα για τη λειψυδρία – Πιθανές αλλαγές στα τιμολόγια νερού

Από τη σημερινή εκδήλωση για τα 100 χρόνια ζωής της ΕΥΔΑΠ που θα λάβει χώρα στο μουσείο Γουλανδρή στην Κηφισιά αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το μείζον ζήτημα της λειψυδρίας που τέθηκε επί τάπητος και πριν από λίγες μέρες σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να είναι και σήμερα παρών, ενώ περισσότερα για τα όσα θα γίνουν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αναμένεται να περιγράψουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης, με στόχο τη διασφάλιση αποθεμάτων για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές που είναι στο «κόκκινο».

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα, τότε η Αττική θα αντιμετωπίσει οξύ πρόβλημα ήδη από το καλοκαίρι του 2026, καθώς είμαστε στο τέλος Οκτωβρίου και ακόμα δεν έχει βρέξει ιδιαιτέρως, ενώ φαίνεται ότι και ο χειμώνας δεν θα φέρει χιόνια, ώστε να γεμίσουν οι άδειοι ταμιευτήρες. Οι εικόνες που ήρθαν χθες στο φως της δημοσιότητας και αποτυπώνουν τον Μόρνο να έχει πολύ χαμηλή πλέον στάθμη είναι δηλωτικές του προβλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κ.κ. Παπασταύρου και Σαχίνης θα είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένοι για τα έργα και τις επενδύσεις που θα δρομολογηθούν και θα περιλαμβάνουν νέες γεωτρήσεις, έργα αφαλάτωσης, την αξιοποίηση της λίμνης Κρεμαστών κ.ο.κ. Κάποια μέτρα θα είναι άμεσης εφαρμογής με το βλέμμα στο...2027 και άλλα πιο μακροπρόθεσμα, με το βλέμμα στο 2047. Όμως θα υπάρξει ένας ενιαίος και συνεκτικός σχεδιασμός, εμβέλειας άνω των 2 δισ. ευρώ που θα προέλθουν τόσο από εθνικούς όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους. Εκτός από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη (μαζί με τη Χαλκιδική), στο επίκεντρο της προσοχής είναι επίσης η Θεσσαλία, όπου απαιτείται μεγάλη ποσότητα νερού για άρδευση, αλλά και τα νησιά, όπου το καλοκαίρι η χρήση νερού εκτοξεύεται λόγω του τουρισμού.

Αυξήσεις στα τιμολόγια

Θα πρέπει να θεωρείται μάλλον δεδομένο ότι θα υπάρξουν μικρές αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης, καθώς θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν και τα νέα έργα που θα «τρέξουν» για τη θωράκιση της επάρκειας νερού τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις και τουλάχιστον για την Αττική, οι αυξήσεις θα είναι της τάξης των 2-3 ευρώ τον μήνα, αλλά όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, προέχει η δρομολόγηση των αναγκαίων έργων και πάνω σε αυτά θα «κουμπώσει» η νέα τιμολογιακή πολιτική.

Υπέρ των αυξήσεων στα τιμολόγια, κατά πληροφορίες, είναι οι επικεφαλής της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι εταιρίες είναι ή κινδυνεύουν να γίνουν ελλειμματικές. Για παράδειγμα, η ΕΥΔΑΠ έγραψε «ζημιές» πάνω από 5,5 εκατομμύρια ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ αντίστοιχες είναι οι προβλέψεις και στα ανώτερα κλιμάκια της ΕΥΑΘ, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις. Μάλιστα, την περασμένη Πέμπτη, στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου είχε συνάντηση με στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Αποβλήτων και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με αντικείμενο την πορεία της διαδικασίας καθορισμού της νέας τιμολογιακής πολιτικής για το νερό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κεντρικό ρόλο στον νέο σχεδιασμό, με ευρύτερο ρόλο και πεδίο δράσης, θα έχουν η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, ενώ φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση έχει μπει κατά μέρος η θερινή άσκηση επί χάρτου για συνενώσεις όλων των φορέων του νερού ανά τη χώρα.