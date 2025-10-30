ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος της οικονομικής αστυνομίας

Η οικονομική αστυνομία συνοδευόμενη από κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών έκανε έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα αρχεία του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποίησε έφοδο για να κατασχέσει τα αρχεία αιτήσεων του 2025.

Η έφοδος και η κατάσχεση των αρχείων εντάσσεται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που κάνει η Οικονομική Αστυνομία για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είχε προηγηθεί έφοδος της OLAF (Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης) στις 13 Οκτωβρίου για έγγραφα που αφορούσαν στη λειτουργία του Οργανισμού, αλλά και κάποιες από τις συμβάσεις που είχε υπογράψει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται πως 13 άτομα προφυλακίστηκαν στο πλαίσιο του σκανδάλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τη Δευτέρα (27.10.2025) ολοκληρώθηκε η μακρά διαδικασία με τις απολογίες των συνολικά 37 συλληφθέντων.